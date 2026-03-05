Próbna matura 2026 z matematyki. Przecieki! 5.03.2026

Agnieszka Przystaś
2026-03-05 8:20

W czwartek, 5 marca maturzyści zmierzą się z kolejnymi arkuszami CKE - będzie to matematyka. Dla jednych przedmiot najtrudniejszy, dla innych jeden z łatwiejszych. Chociaż matura próbna nie ma wpływu na ostateczny wynik egzaminów, ani nie decyduje o przyjęciu na studia, w sieci pojawiają się informacje o przeciekach.

Matura próbna: przecieki

Matura próbna z matematyki odbędzie się w czwartek 5 marca o godz. 9.00 Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) zaplanowała harmonogram próbnych matur w dniach 4–6 marca 2026 roku. Maturzyści stresują się egzaminem, chociaż nie decyduje on  o statecznym wyniku, ani o przyjęciu na studia. Ma to być czas, by przetestować swoją wiedzę, sprawdzić, co jeszcze należy powtórzyć przed ostatecznymi egzaminami w maju. Każdy z uczniów ostatnich klas szkół średnich może też sprawdzić, jak reaguje na stres. Podczas egzaminu próbnego zachowane są wszelkie procedury, jak przy egzaminie właściwym, dlatego można poczuć się tak, jak na majowej maturze. Niektórzy chyba za bardzo wczuli się w egzaminy, ponieważ szukają przecieków. Na platformie X zaczęły pojawiać się informacje o rzekomych przeciekach, a nawet arkusze CKE.

Próbna matura z matematyki 5.03.2026. Arkusze CKE

W czwartek 5 marca o godz. 9.00 uczniowie otworzą arkusze CKE z matematyki. Nie nalezy wierzyć przeciekim! Matura próbna służy sprawdzeniu siebie i swojej wiedzy przed egzaminem dojrzałości. W tym artykule udostępnimy arkusze CKE do pobrania, jak tylko Centrana Komisja Egzaminacyjna je udostępni. W naszym artykule sprawdzicie nie tylko same arkusze, ale również sugerowane odpowiedzi. Zadania rozwiąże nasz ekspert. Artykuł będzie aktualizowany na bieżąco. Na oficjalny klucz odpowiedzi od CKE trzeba będzie jednak poczekać.

Arkusze zadań CKE z matury próbnej 2026 z matematyki opublikujemy tutaj, gdy tylko zostaną udostępnione przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Artykuł będzie aktualizowany

MATURA