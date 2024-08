Szokująca przeszłość Jacka Poniedziałka

Jacek Poniedziałek swego czasu był jedną z kluczowych postaci w "M jak miłość". Perypetie granego przez niego Rafała i Marty Mostowiak (w tej roli Dominika Ostałowska) z wypiekami na twarzy śledziły miliony Polaków. W międzyczasie aktor dokonał coming outu jako osoba homoseksualna. Później natomiast Jacek Poniedziałek słynął już właściwie tylko ze skandali i swoich szokujących wyznań. Gwiazdor "M jak miłość" na przykład sam o sobie mówił, że jest trochę "k***ą" i opowiedział, w jakich okolicznościach zaliczył "numerek" z księdzem. - Ten człowiek nie był zbyt interesujący ani fizycznie, ani psychicznie, był za to potwornie stremowany. Powiedział, że jest świeżo wyświęconym księdzem. Odbyliśmy taki "szaletowy", wystraszony i zakompleksiony stosunek w pobliżu Uniwersytetu Jagiellońskiego - wyjawił Jacek Poniedziałek.

Tak teraz wygląda Jacek Poniedziałek. Magdalena Cielecka pokazała zdjęcie gwiazdora "M jak miłość"

Wiele lat później w swojej książce "(Nie)dziennik" aktor zdradził, że borykał się z alkoholizmem i narkomanią, a także, że nie stronił od przygodnego seksu. W końcu trafił do ośrodka odwykowego. Nieco wcześniej wybuchła afera, bo do sieci trafiły zdjęcia, na których widać, jak Jacek Poniedziałek uprawia "automiłość". - Moje konto zostało zhakowane. Padłem ofiarą przestępstwa. Ktoś mi robi straszną robotę, chce mi potwornie zaszkodzić. To ja jestem na zdjęciu, takich zdjęć wysłałem kiedyś komuś sporo. Nie wiem, kto chce mi zaszkodzić - tłumaczył gwiazdor "M jak miłość". W ostatnich latach o Jacku Poniedziałku było zdecydowanie ciszej. Teraz niespodziewanie Magdalena Cielecka wrzuciła na Instagrama zdjęcie, na którym widać, jak teraz wygląda zapomniany aktor. Co ciekawe na fotografii poza aktorką i Jackiem Poniedziałkiem jest także życiowy partner Magdaleny Cieleckiej - Bartosz Gelner. A w naszej galerii prezentujemy, jak przez lata zmieniał się Jacek Poniedziałek. Zupełnie już nie przypomina Rafała z "M jak miłość".

