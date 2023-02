i Autor: Materiały prasowe

"Pokolenie Ikea" coraz bliżej!

Partner Magdaleny Cieleckiej w gorących scenach z inną! Aktorka powinna czuć się zagrożona?

„Pokolenie Ikea” to odważna opowieść o seksualności i pragnieniach współczesnych młodych dorosłych, którym łatwiej przychodzi przerzucanie się liczbą partnerów seksualnych niż przyznanie się do potrzeby miłości. Adaptacja głośnej i kontrowersyjnej książki Piotra C. to pozycja dla wszystkich, którzy chociaż raz posmakowali randkowania. Gorący zwiastun z namiętnym Bartoszem Gelnerem już w sieci! Przystojny aktor gra wyuzdanego podrywacza. Czy Magdalena Cielecka powinna być zazdrosna?