Tak mama Magdaleny Cieleckiej reaguje na jej 16 lat młodszego partnera. Nietypowa sytuacja

Magdalena Cielecka i Bartosz Gelner cały czas są na językach ciekawskich. Początkowo aktorka rzadko pojawiała się publicznie z partnerem, choć ze swoim związkiem absolutnie się nie kryje. Jesienią 2024 roku jednak aktorska para pojawiła się razem na premierze filmu "Drużyna A(A)". Co ciekawe, Magdalena Cielecka na czerwonym dywanie pozowała... sama, ale fotografom udało się uchwycić zakochanych za kulisami. Generalnie aktorka rzadko opowiada o swoim partnerze w mediach. Na szczęście zdarza jej się robić wyjątki. Gwiazda zdaje sobie sprawę z tego, że metryka nie kłamie.

Spodnie spłatały figla chłopakowi Magdaleny Cieleckiej. Bartosz Gelner w kłopotliwej sytuacji na ramówce TVP

Mam pełną świadomość, że on mnie wiekiem nigdy nie dogoni, a ja też na niego nie poczekam, ale z jakiegoś powodu serce wybrało jego. Nie wartościuję go przez pryzmat wieku, tylko przez to, jakim jest człowiekiem. Trzeba też oddzielić wiek od dojrzałości, bo to nie jest tożsame. Ktoś starszy może być dzieckiem na wielu poziomach i odwrotnie, to bardzo indywidualne

- podkreśliła w rozmowie z magazynem "Zwierciadło". Ci, którzy znają Magdalenę Cielecką, wiedzą, jak ważną osobą w jej życiu jest mama. Jak ona zareagowała na związek z młodszym o 16 lat od jej córki Bartoszem Gelnerem?

Artystka ujawniła prawdę na ten temat w nowym programie Marty Nieradkiewicz w TVN "Artystki". Pierwszy odcinek tego cyklu wyemitowany zostanie w sobotę, 8 marca, o godz. 19.00 na antenie TVN Fabuła. Gościnią prowadzącej była właśnie Magdalena Cielecka. Powiedziała ona m.in. o tym, jak jej mama żyła z byłymi partnerami gwiazdy i jak reaguje na związek z Bartoszem Gelnerem. To było bardzo osobiste wyznanie.

- zdradziła Magdalena Cielecka. A propos jej obecnego ukochanego, mama "absolutnie to akceptuje"

To mało powiedziane – akceptuje. To jest taki rodzaj akceptacji i wsparcia: to jest twoje życie, rozumiem to. A nawet jeśli nie rozumiem, to w to nie wchodzę