Magdalena Cielecka sławę i uznanie fanów zdobyła wieloma rolami w filmach i serialach. Gwiazda zagrała w takich produkcjach, jak - "Magda M.", "Czas honoru", "Prawo Agaty" czy "Chyłka". Od lat aktorka związana jest także z Teatrem Starym w Krakowie, a także z teatrami takimi jak Nowy Teatr, Teatr Rozmaitości czy Teatr Narodowy.

Zobacz też: Cielecka i Gelner w końcu pokazali się razem. Ona jest od niego sporo starsza. "Wyglądamy jak matka z synem"

O życiu prywatnym gwiazdy wiadomo niewiele. Magdalena Cielecka od kilku lat spotyka się z Bartoszem Gelnerem, jednak niezbyt chętnie mówi o tej relacji w mediach. Niedawno zrobiła jednak wyjątek. Magda w rozmowie z dziennikarzami "VIVA!" wyjawiła, jak według niej wygląda definicja szczęśliwego, a także niezależnego związku.

Związek muszą tworzyć dwie niezależne i wolne osoby, które chcą ze sobą być, a nie muszą z powodów ekonomicznych, strachu przed samotnością czy innej presji. Niezależność finansowa, którą daje praca, jest kluczowa. Muszę prowadzić własne życie zawodowe, mieć pasję, coś, co jest tylko moje, co mnie definiuje jako człowieka, jako kobietę. Chodzi o to, żeby w związku być sobą, nie udawać kogoś innego. Zaufanie i wolność. To jest najważniejsze. A czy ludzie mieszkają razem, czy osobno, czy jedno jest starsze, drugie młodsze, czy są tej samej płci, czy widzą się raz na rok, czy trzymają non stop za ręce i jedzą z jednego talerzyka...? Wariantów jest milion. O wielu pewnie nie słyszeliśmy - wyznała Cielecka.