Festiwal w Gdyni to co roku wielkie święto kina, ale też okazja, by zobaczyć, jak prezentują się ulubione gwiazdy na czerwonym dywanie i w kuluarach. Fotoreporterzy jak zwykle mieli ręce pełne roboty, a wśród sfotografowanych pań w drugi dzień święta polskiego kina wyróżniały się dwie aktorki - znana z serialu "Barwy szczęścia" Marta Nieradkiewicz, i doświadczona, lubiana przez widzów za filmowe role, Edyta Olszówka. Ich stylizacje były zupełnie różne, ale każda przyciągnęła uwagę!

Czapka z daszkiem kontra klasyka

Marta Nieradkiwicz postawiła na casualowy look w nowoczesnym wydaniu. Biała koszulka, prosta marynarka i granatowa czapka z daszkiem z dużym napisem "Paris" to zestawienie, które od razu rzucało się w oczy. Na tle eleganckich sukien i wieczorowych kreacji jej stylizacja była świeża, młodzieżowa i pełna luzu. Widać, że czuła się w niej dobrze - na zdjęciach uśmiecha się lekko, patrzy w bok, jakby obserwowała, co dzieje się dookoła. Ten zestaw z pewnością spodoba się fanom mody ulicznej, którzy cenią prostotę i wygodę także podczas wielkich wydarzeń.

Z kolei Edyta Olszówka wybrała klasykę. Miała na sobie marynarkę w odcieniu ciepłego brązu, podkreślającą jej blond włosy i letnią opaleniznę. Makijaż był delikatny, a włosy ułożone w naturalne fale. Największą ozdobą Olszówki był jednak szeroki, szczery uśmiech. Na zdjęciach widać, że bawiła się świetnie - oczy śmieją się razem z ustami, a cała twarz promienieje. Aktorka wyglądała swobodnie i radośnie, jakby festiwal był dla niej nie obowiązkiem, a przyjemnością. Przypominamy, także Edyta Olszówka miała swoją przygodę z "Barwami szczęścia" - w 457 odcinków zagrała tam... gwiazdę!

Ale kino!

Te dwa zupełnie różne podejścia do festiwalowej mody gwiazd, które na koncie mają grę m.in. w serialach doskonale pokazują, jak różnorodne są osobowości na polskiej scenie filmowej. Jedna gwiazda postawiła na sportowy akcent i nonszalancję, druga – na klasykę i naturalność. Każda z nich przyciągnęła wzrok i żadna nie próbowała udawać kogoś innego. Zobaczcie TO w naszej ogromnej galerii zdjęć.

Zdjęcia z Gdyni szybko trafiły do sieci i od razu wzbudziły komentarze. Jedni zachwycają się świeżością młodszej aktorki, inni cenią konsekwencję Olszówki, która od lat pozostaje wierna swojemu stylowi i na każdej imprezie prezentuje się elegancko, ale bez przesadnej przesady. To zresztą cecha, która przysporzyła jej wiernych fanów – lubią w niej właśnie to, że nie goni ślepo za modą, a jednak zawsze wygląda dobrze.

"Barwy szczęścia" rządzą w Gdyni

Na festiwalu w Gdyni można wyglądać efektownie zarówno w sportowej czapce z daszkiem, jak i w klasycznej marynarce. Ale ten specjalny, szeroki uśmiech w drugim dniu święta kina zaprezentowały gwiazdy, które w swojej karierze "zaliczyły "Barwy szczęścia". Czyżby tytuł serialu zobowiązywał?

