Wielki skandal wokół zdjęcia księżnej Kate! Jest sfałszowanym fotomontażem?!

Nowe zdjęcie księżnej Kate wycofywane przez agencje! Reuters czy AP mówią wprost, że fotografia "została zmanipulowana"

To już naprawdę robi się niepokojące! Co się dzieje z księżną Kate? Po tym, jak po Bożym Narodzeniu zniknęła z życia publicznego, Pałac Buckingham poinformował, że 16 stycznia przeszła "operację brzucha" i odbywa rekonwalescencję. Brak jakichkolwiek zdjęć czy wiadomości od Kate niepokoił jednak wielu ludzi. W sieci mnożyły się dziwne teorie spiskowe dotyczące księżnej Kate. Gdy sytuacja zrobiła się naprawdę napięta, pałac postanowił zareagować. 10 marca na oficjalnym Instagramie Kate i Williama pojawiło się zdjęcie, które według podpisu miało zostać zrobione przez księcia już po operacji żony. Przedstawia Kate w otoczeniu jej trójki dzieci. Wszyscy wesoło się śmieją. Ale... Od razu internauci zaczęli dostrzegać dziwne szczegóły zdjęcia. Spódnica nachodzi na rękę i przenika ją, suwak kończy się w dziwnym miejscu, rękaw swetra układa się w nienaturalny sposób. Przypominamy, że już poprzednie rodzinne zdjęcie Kate wywołało podobne spostrzeżenia. Może rodzina królewska przedobrzyła podczas edycji zdjęcia? A może... to fotomontaż?

Agencja Associated Press: „Przy bliższym przyjrzeniu się wydaje się, że źródło zmanipulowało obraz. Żadne zdjęcie zastępcze nie zostanie wysłane”

Na krótko po publikacji fotografii na Instagramie wydarzyło się coś, co nie jest już spekulacją "internautów". Otóż wielkie agencje, w tym AP, Getty czy Reuters, wycofało fotografię z obiegu, stwierdzając wprost, że zdjęcie "nie spełnia standardów i zostało zmanipulowane przez źródło"! Standardy takich agencji mówią o tym, że zdjęcie nie może być przerobione. Dopuszcza się choćby minimalne rozjaśnienie czy dodanie kontrastu mające poprawić czytelność obrazu, ale na przykład redukcji efektu czerwonych oczu już nie. Tymczasem wymienione wyżej błędy wskazują wyraźnie na to, że ktoś manipulował przy tej fotografii. „Przy bliższym przyjrzeniu się wydaje się, że źródło zmanipulowało obraz. Żadne zdjęcie zastępcze nie zostanie wysłane” – stwierdziła AP. Oczywiście to wszystko może być tylko kwestią nieprofesjonalnej edycji zdjęcia, ale jeśli nowe zdjęcie Kate miało uciszyć plotki, to efekt jest zdecydowanie odwrotny.

Why the AP retracted the first official photo of the Princess of Wales since her abdominal surgery https://t.co/eeLcS6hAwD— The Associated Press (@AP) March 11, 2024

