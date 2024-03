Księżna Kate POKAZAŁA SIĘ po operacji! Nowe zdjęcie pojawiło się w sieci. To uciszy plotki?

Pokazano pierwsze oficjalne zdjęcie księżnej Kate po tajemniczej operacji. Uśmiechnięta księżna obejmuje dzieci i dziękuje za wsparcie. To uciszy sensacyjne plotki o Kate i Williamie?

Plotki na temat księżnej Kate osiągnęły w ostatnich tygodniach apogeum. Żona księcia Williama przestała pokazywać się publicznie od Bożego Narodzenia, 17 stycznia ogłoszono, że przeszła "operację brzucha" i wypoczywa, zaś do obowiązków królewskich wróci około Wielkanocy. Ale mimo mniej i bardziej oficjalnych zapewnień przedstawicieli pałacu, że księżna ma się coraz lepiej, nie pokazała się nikomu po operacji - aż do teraz. Na Instagramowym profilu księżnej i księcia Williama pojawiło się nowe zdjęcie, a sądząc po podpisie, przedstawia ono księżną Kate już po operacji, w 2024 roku i po "tajemniczym zniknięciu". Na fotografii widzimy uśmiechniętą Kate obejmującą trójkę swoich dzieci. „Dziękuję za miłe życzenia i nieustające wsparcie, jakie otrzymywałam przez ostatnie dwa miesiące. Życzę wszystkim szczęśliwego Dnia Matki. C. Zdjęcie autorstwa księcia Walii, 2024” - głosi podpis do zdjęcia, co wskazuje na to, że autorką tekstu jest Kate, a zdjęcie robił William. Czy to uciszy plotki?...

"Myślę, że się rozwiedli i dlatego powiedział, że ona nie może już pełnić obowiązków królewskich"

A co piszą ludzie w mediach społecznościowych? Plotki o księżnej Kate są bardzo dziwne... "To z pewnością dziwne, że nie było żadnych zdjęć przedstawiających jej opuszczanie szpitala po wypisaniu" - zauważa użytkownik Reddita w wątku poświęconym księżnej Kate. "Myślę, że się rozwiedli i dlatego powiedział, że ona nie może już pełnić obowiązków królewskich, ponieważ jest zbyt chora" - spekuluje inna osoba. Kolejni internauci piszą, że Kate mogła przejść operację plastyczną, nawet powiększanie pośladków (!), są i tacy, którzy sugerują, iż mogła być ofiarą przemocy domowej, inni sugerują ciążę. "Co zrobił książę William?" - pytają niejednoznacznie. W komentarzach można znaleźć nawet opinie, że Kate uciekła z rodziny królewskiej lub że została ukryta w bunkrze przeciwatomowym!

Na co choruje księżna Kate? Pałac ujawnił tylko, że przeszła operację brzucha. Kate została wypisana ze szpitala 29 stycznia, ale jeszcze nie pokazała się publicznie

Na co choruje księżna Kate? Nadal tego nie wiadomo. Oto oświadczenie rzecznika Kensington Palace wygłoszone w dniu ujawnienia hospitalizacji księżnej: "Jej Królewska Wysokość Księżna Walii została wczoraj przyjęta do londyńskiej kliniki w celu planowanej operacji jamy brzusznej. Operacja zakończyła się sukcesem i oczekuje się, że księżna pozostanie w szpitalu przez dziesięć do czternastu dni, zanim wróci do domu, aby kontynuować rehabilitację. Z aktualnych opinii lekarskich wynika, że powrót do obowiązków publicznych prawdopodobnie nastąpi dopiero po Wielkanocy. Księżna Walii docenia zainteresowanie, jakie wzbudzi to oświadczenie. Ma nadzieję, że społeczeństwo zrozumie jej pragnienie zachowania jak największej normalności dla swoich dzieci; oraz jej życzenie, aby jej osobiste dane medyczne pozostały prywatne. Pałac Kensington będzie przekazywał aktualne informacje na temat poprawy zdrowia Jej Królewskiej Mości jedynie wówczas, gdy pojawią się nowe istotne informacje do przekazania. Księżna Walii pragnie przeprosić wszystkie zainteresowane osoby za to, że musi przełożyć swoje nadchodzące zobowiązania. Nie może się doczekać powrotu do pracy tak szybko, jak to możliwe".

