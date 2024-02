Księżna Kate jest w ciąży?! "Spekulacje narastają"

Księżna Kate jest w czwartej ciąży?! Nowa fala plotek o rodzinie królewskiej

17 stycznia z brytyjskiej rodziny królewskiej napłynęły bardzo zaskakujące i niepokojące wiadomości. Najpierw Pałac Kensington poinformował o tym, że do szpitala trafiła księżna Kate. Zaledwie półtorej godziny później pojawił się kolejny oficjalny komunikat rodziny królewskiej, tym razem o kłopotach zdrowotnych samego króla Karola III. Dziś wiemy, że monarcha ma raka. 42-letnia żona księcia Williama została przyjęta do londyńskiej kliniki na operację 16 stycznia i pozostała w szpitalu przez około dwa tygodnie. Potem wróciła do Windsoru, by odbywać rekonwalescencję. Rodzina królewska nie ujawniła szczegółów poza tym, że chodziło o "operację brzucha". "Daily Mail" pisał, że "przyjmuje się, iż nie jest to nowotwór". Ale księżna Kate nadal nie pokazała się publicznie po wyjściu ze szpitala w Londynie, gdzie przeszła w połowie stycznia tajemniczą "operację brzucha". Czy może to być związane z... ukrywaną ciążą?

Ukrywa się jak zwykle, nie widziano jej od grudnia, a chwila na ogłoszenie radosnej nowiny nieodpowiednia. Niektóre tabloidy uważają, że to dowodzi ciąży Kate

Media ogarnęło szaleństwo po tym, jaka fala plotek ogarnęła Wyspy Brytyjskie. Tajemniczy pobyt w szpitalu i zniknięcie żony księcia Williama może być związane z chęcią ukrywania radosnej nowiny do ostatniej chwili - uważają niektóre tabloidy, przykładowo Essanews. Co według nich może przemawiać za tym, że księżna Kate jest znowu w ciąży? Po pierwsze, nie widziano jej od grudnia, tak jakby ukrywała ciążowy brzuszek. Po drugie, wypoczywa w Norfolk, a podczas poprzednich ciąży także unikała zgiełku i chowała się na wsi. Po trzecie, rodzina królewska mogła zdecydować o nie ujawnianie czwartej ciąży Kate ze względu na chorobę nowotworową króla Karola III, uznając, że to niewłaściwy moment. Coś w tym jest? Cóż, gdyby wszystkie plotki o ciążach Kate były prawdziwe, księżna miałaby już kilkudziesięcioro dzieci...

Sonda Czy księżna Kate jest w czwartej ciąży? Może tak być! To wykluczone Phi!

Is Kate wearing a new kind of Baby Seat under her dress?? Is she pregnant with another child? Maybe it is a twin but still needs a little more time in the oven? I am so confused. Please someone help me make sense out of this. pic.twitter.com/QQrHHNZHYl— David (@Coastodian) February 20, 2024

QUIZ. Kim byłbyś w latach 80.? Ten quiz odsłoni szokującą prawdę! Pytanie 1 z 10 Jedziesz swoim Żukiem, gdy nagle zatrzymuje Cię milicjant. Wlepia mandat i poucza, byś na przyszłość nie jechał za szybko. Co robisz? Sprawdzam w lusterku, jak tam moja nażelowana fryzura Co będzie, to będzie! Mam w sobie szaleństwo! Pytam go, czy on w ogóle wie, kim ja jestem Mam to gdzieś! Dalej