Księżna Kate zniknęła po operacji. Przyjaciel przerywa milczenie

Księżna Kate zniknęła po tajemniczej "operacji brzucha". Teraz znajomy przerwał milczenie anonimowo powiedział prawdę

17 stycznia z brytyjskiej rodziny królewskiej napłynęły bardzo zaskakujące i niepokojące wiadomości. Najpierw Pałac Kensington poinformował o tym, że do szpitala trafiła księżna Kate. Zaledwie półtorej godziny później pojawił się kolejny oficjalny komunikat rodziny królewskiej, tym razem o kłopotach zdrowotnych samego króla Karola III. Dziś wiemy, że monarcha ma raka. 42-letnia żona księcia Williama została przyjęta do londyńskiej kliniki na operację 16 stycznia i pozostała w szpitalu przez około dwa tygodnie. Potem wróciła do Windsoru, by odbywać rekonwalescencję. Rodzina królewska nie ujawniła szczegółów poza tym, że chodziło o "operację brzucha". "Daily Mail" pisał, że "przyjmuje się, iż nie jest to nowotwór". Ale Kate nadal nie pokazała się publicznie po wyjściu ze szpitala w Londynie, gdzie przeszła w połowie stycznia tajemniczą "operację brzucha".

„Nie mogła się doczekać zmiany otoczenia i będzie mogła spokojnie odpocząć w Norfolk"

Teraz przyjaciel brytyjskiej rodziny królewskiej przerwał milczenie i uchylił rąbka tajemnicy na temat stanu zdrowia księżnej Kate. W rozmowie z Daily Mail znajomy księżnej Kate i księcia Williama anonimowo ujawnił, co dzieje się teraz z przyszłą królową Wielkiej Brytanii. „Catherine wraca do zdrowia” – powiedział Daily Mail przyjaciel rodziny królewskiej. Zdradza też, że Kate nie ma już także w Wndsorze. „Nie mogła się doczekać zmiany otoczenia i będzie mogła spokojnie odpocząć w Norfolk, podczas gdy dzieci będą się bawić z Williamem”. Chodzi o Sandringham, posiadłość, gdzie w rodzinie królewskiej tradycyjnie urządza się m.in. Boże Narodzenie. Rekonwalescencję odbywa tam także król Karol III, u którego zdiagnozowano nowotwór.

Na co choruje księżna Kate? Pałac ujawnił tylko, że przeszła operację brzucha. Kate została wypisana ze szpitala 29 stycznia, ale jeszcze nie pokazała się publicznie

Na co choruje księżna Kate? Nadal tego nie wiadomo. Oto oświadczenie rzecznika Kensington Palace wygłoszone w dniu ujawnienia hospitalizacji księżnej: "Jej Królewska Wysokość Księżna Walii została wczoraj przyjęta do londyńskiej kliniki w celu planowanej operacji jamy brzusznej. Operacja zakończyła się sukcesem i oczekuje się, że księżna pozostanie w szpitalu przez dziesięć do czternastu dni, zanim wróci do domu, aby kontynuować rehabilitację. Z aktualnych opinii lekarskich wynika, że powrót do obowiązków publicznych prawdopodobnie nastąpi dopiero po Wielkanocy. Księżna Walii docenia zainteresowanie, jakie wzbudzi to oświadczenie. Ma nadzieję, że społeczeństwo zrozumie jej pragnienie zachowania jak największej normalności dla swoich dzieci; oraz jej życzenie, aby jej osobiste dane medyczne pozostały prywatne. Pałac Kensington będzie przekazywał aktualne informacje na temat poprawy zdrowia Jej Królewskiej Mości jedynie wówczas, gdy pojawią się nowe istotne informacje do przekazania. Księżna Walii pragnie przeprosić wszystkie zainteresowane osoby za to, że musi przełożyć swoje nadchodzące zobowiązania. Nie może się doczekać powrotu do pracy tak szybko, jak to możliwe".

