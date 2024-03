Szokujące plotki o księżnej Kate. William przerywa milczenie

Szokujące plotki o tym, co dzieje się z księżną Kate. Książę William przerwał milczenie, ale jego komunikat tylko dolał oliwy do ognia!

Co naprawdę dzieje się z księżną Kate?! Plotki szaleją, a sytuacja jest coraz dziwniejsza! Przypomnijmy - 17 stycznia Pałac Kensington poinformował, że księżna Kate trafiła poprzedniego dnia do szpitala i przeszła "operację brzucha", po której nie wróci do swoich obowiązków aż do Wielkanocy. Księżna została po około dwóch tygodniach wypisana do domu, ale o dziwo, nie pomachała poddanym z limuzyny. Kate zniknęła! Oficjalnie jest w rezydencji w Sandringham, wypoczywa i czuje się coraz lepiej. Ale co z Williamem? Co z dziećmi, których też nigdzie nie widać? Na Reddicie czy Twitterze szaleją teorie spiskowe! Niektórzy żartują, inni snują mroczne przypuszczenia. Teraz do szokujących plotek odnieśli się przedstawiciele księcia Williama. "Skupia się na pracy, a nie na mediach społecznościowych" – głosi suchy komunikat wygłoszony w imieniu księcia Williama przez jego rzecznika dla magazynu People.

Kolejny tajemniczy incydent. Nazwisko Kate wymazane z oficjalnej strony internetowej

"Skupiającego się na pracy, a nie mediach społecznościowych" Williama do przerwania milczenia mógł skłonić pewien wyjątkowo tajemniczy incydent związany z Kate. Jej nazwisko zostało parę dni temu umieszczone na oficjalnej stronie internetowej armii brytyjskiej jako osoby, która będzie prowadzić doroczny przegląd żołnierzy na paradzie w Londynie 8 czerwca. Gdy media to zauważyły, okazało się, że ktoś wyszedł przed orkiestrę. Biuro księżnej w Pałacu Kensington stwierdziło, że armia nie konsultowała się z nimi w sprawie tego ogłoszenia. Nazwisko Kate po cichu zniknęło ze strony wojska...

"Myślę, że się rozwiedli i dlatego powiedział, że ona nie może już pełnić obowiązków królewskich"

A co piszą ludzie w mediach społecznościowych? "To z pewnością dziwne, że nie było żadnych zdjęć przedstawiających jej opuszczanie szpitala po wypisaniu" - zauważa użytkownik Reddita w wątku poświęconym księżnej Kate. "Myślę, że się rozwiedli i dlatego powiedział, że ona nie może już pełnić obowiązków królewskich, ponieważ jest zbyt chora" - spekuluje inna osoba. Kolejni internauci piszą, że Kate mogła przejść operację plastyczną, nawet powiększanie pośladków (!), są i tacy, którzy sugerują, iż mogła być ofiarą przemocy domowej, inni sugerują ciążę. "Co zrobił książę William?" - pytają niejednoznacznie. W komentarzach można znaleźć nawet opinie, że Kate uciekła z rodziny królewskiej lub że została ukryta w bunkrze przeciwatomowym!

Na co choruje księżna Kate? Pałac ujawnił tylko, że przeszła operację brzucha. Kate została wypisana ze szpitala 29 stycznia, ale jeszcze nie pokazała się publicznie

Na co choruje księżna Kate? Nadal tego nie wiadomo. Oto oświadczenie rzecznika Kensington Palace wygłoszone w dniu ujawnienia hospitalizacji księżnej: "Jej Królewska Wysokość Księżna Walii została wczoraj przyjęta do londyńskiej kliniki w celu planowanej operacji jamy brzusznej. Operacja zakończyła się sukcesem i oczekuje się, że księżna pozostanie w szpitalu przez dziesięć do czternastu dni, zanim wróci do domu, aby kontynuować rehabilitację. Z aktualnych opinii lekarskich wynika, że powrót do obowiązków publicznych prawdopodobnie nastąpi dopiero po Wielkanocy. Księżna Walii docenia zainteresowanie, jakie wzbudzi to oświadczenie. Ma nadzieję, że społeczeństwo zrozumie jej pragnienie zachowania jak największej normalności dla swoich dzieci; oraz jej życzenie, aby jej osobiste dane medyczne pozostały prywatne. Pałac Kensington będzie przekazywał aktualne informacje na temat poprawy zdrowia Jej Królewskiej Mości jedynie wówczas, gdy pojawią się nowe istotne informacje do przekazania. Księżna Walii pragnie przeprosić wszystkie zainteresowane osoby za to, że musi przełożyć swoje nadchodzące zobowiązania. Nie może się doczekać powrotu do pracy tak szybko, jak to możliwe".

Prince William breaks his silence on Kate Middleton conspiracy theories and royal family’s ‘instability’ https://t.co/U0lKCnHYe7 pic.twitter.com/7NtWrx5uRO— New York Post (@nypost) March 6, 2024

