Księżna Kate zniknęła! Tajemnicze słowa krewnego zmroziły ludzi

Wuj księżnej Kate przerywa milczenie. Słowa Gary'ego Goldsmitha wywołały falę plotek! Co dzieje się z księżną Kate?

Co naprawdę dzieje się z księżną Kate?! Plotki szaleją, a sytuacja jest coraz dziwniejsza! Przypomnijmy - 17 stycznia Pałac Kensington poinformował, że księżna Kate trafiła poprzedniego dnia do szpitala i przeszła "operację brzucha", po której nie wróci do swoich obowiązków aż do Wielkanocy. Księżna została po około dwóch tygodniach wypisana do domu, ale o dziwo, nie pomachała poddanym z limuzyny. Kate zniknęła! Ta zagadkowa sytuacja zbiegła się w czasie z telewizyjnym występem wuja skandalisty! Gary Goldsmith (58 l.), brat matki Kate, wszedł do domu Big Brothera. Od razu wszyscy zaczęli dopytywać go o to, gdzie jest Kate. Odpowiedź była tajemnicza i zmroziła niejednego fana księżnej!

Gary Goldsmith: "Jest pewna etykieta, pewne zasady... Jeśli zostanie to ogłoszone, przedstawię wam moją opinię”

„Czy mogę zadać ci pytanie? Gdzie jest Kate?” - brzmiało pytanie. „Ponieważ ona nie chce o tym rozmawiać… Ostatnią rzeczą, jaką zrobię... Jest pewna etykieta, pewne zasady... Jeśli zostanie to ogłoszone, przedstawię wam moją opinię” - powiedział zagadkowo, sugerując, że coś nie zostało jeszcze ogłoszone. Niejaka Ekin-Su drążyła temat: „Mam nadzieję, że wszystko u niej w porządku”, na co Gary odpowiedział: „Rozmawiałem z jej mamą i moją siostrą. Ma najlepszą opiekę na świecie. Jest niesamowita. Oczywiście, że wróci”.

"Myślę, że się rozwiedli i dlatego powiedział, że ona nie może już pełnić obowiązków królewskich"

A co piszą ludzie w mediach społecznościowych? "To z pewnością dziwne, że nie było żadnych zdjęć przedstawiających jej opuszczanie szpitala po wypisaniu" - zauważa użytkownik Reddita w wątku poświęconym księżnej Kate. "Myślę, że się rozwiedli i dlatego powiedział, że ona nie może już pełnić obowiązków królewskich, ponieważ jest zbyt chora" - spekuluje inna osoba. Kolejni internauci piszą, że Kate mogła przejść operację plastyczną, nawet powiększanie pośladków (!), są i tacy, którzy sugerują, iż mogła być ofiarą przemocy domowej, inni sugerują ciążę. "Co zrobił książę William?" - pytają niejednoznacznie. W komentarzach można znaleźć nawet opinie, że Kate uciekła z rodziny królewskiej lub że została ukryta w bunkrze przeciwatomowym!

Kate Middleton's uncle Gary Goldsmith tells GHVIP UK about his niece: "She's getting the best care in the world", but that he can't talk more about his niece's welfare due to a "code of etiquette".The contestant assures that "the princess will be back".#PrincesaOfWales pic.twitter.com/u1iMKAiWM2— Jose M. (@Josemn1_) March 7, 2024