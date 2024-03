Wuj księżnej Kate wystąpi w telewizji! "Zdradzi sekret rodziny królewskiej"

Wuj księżnej Kate da sensacyjny występ w telewizji! Gary Goldsmith ma zdradzić sekrety brytyjskiej rodziny królewskiej

Najpierw tajemnicza choroba i zniknięcie księżnej Kate, potem nowotworowe diagnozy u króla Karola III i Sarah Ferguson, następnie zniknięcie królowej Camilli, która podobno wyleciała do ciepłych krajów i zawiesiła swoje obowiązki... Życie brytyjskiej rodziny królewskiej to ostatnio pasmo dramatów. A teraz jeszcze to! Akurat teraz postanowił triumfalnie powrócić wuj skandalista! Gary Goldsmith (58 l.) to rodzony wuj księżnej Kate, młodszy brat jej matki. Owiany złą sławą krewny nie tylko zapowiada wydanie sensacyjnych pamiętników, ale nade wszystko wchodzi do domu Big Brothera. Nie trzeba dodawać, na jakie wyznania najbardziej czekają producenci show transmitowanego przez ITV. Media spekulują, że wuj grozy postawi na sensacyjne wyznania na temat księżnej Kate. "Naród potrzebuje wiedzieć, czy Kate będzie cię oglądać?" - dopytywał prezenter AJ Odudu. "Jeśli tak, to zza sofy" - odparował Goldsmith.

Wuj grozy planuje też wydanie pamiętnika. „Jeśli historie opisane w książce Gary’ego są odkrywcze, może to mieć ogromny wpływ na Harry’ego i Meghan”

Jak pisał w listopadzie "Closer", brat matki Kate przymierza się do wydania sensacyjnych pamiętników, w których odniesie się do ataków Meghan Markle i księcia Harry'ego na jego sławną siostrzenicę. Chodzi o 58-letniego Gary'ego Goldsmitha, młodszego brata Carole Middleton. Według brytyjskich dziennikarzy Kate będzie miała wgląd w rękopis... Księżna podyktuje, co trzeba, a czego jej samej nie wypadałoby publikować? „Nie będzie chciał zrobić niczego, co ich zawstydzi, ale mógłby to być dobry sposób na dojście do głosu Middletonów, aby wyjaśnić niektóre rzeczy, o których Harry pisał w Spare” – ujawniło źródło magazynu "Closer". „Jeśli historie opisane w książce Gary’ego są odkrywcze, może to mieć ogromny wpływ na Harry’ego i Meghan” – dodaje tajemniczy informator.

Kate Middleton's uncle, Gary Goldsmith, will appear on Big Brother. I guess the Middleton family has run out of money somehow.Anyway, Gary Middleton was rumoured to have funded Kate's Royal in Waiting years. Of course, he's had a VERY SEEDY PAST, according the news reports. pic.twitter.com/XOIqjximXs— Carmen's Granddaughter (@CarmenGranddau1) March 4, 2024

