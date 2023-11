Księżna Kate zatriumfuje nad Meghan Markle?! Sekretne pamiętniki wuja będą szokiem

Wuj księżnej Kate wyda książkę, w której zaatakuje Meghan Markle i księcia Harry'ego. Księżna Kate będzie czuwać nad rękopisem

Meghan Markle i książę Harry swoją wojną z brytyjską rodziną królewską narobili sobie wrogów, a sensacyjna autobiografia Harry'ego "Ten drugi" i program dla Netflixa "Harry i Meghan" pełne były oskarżeń wobec royalsów. Dostało się nawet wielbionej przez poddanych księżnej Kate, która została przedstawiona jako osoba wyniosła, która doprowadzała Meghan do spazmów i szlochów. Rodzina królewska reagowała niewiele. Jeszcze za czasów Elżbiety II wystosowano sprostowanie dotyczące oskarżeń o rasizm, które wysuwała Meghan wobec rodziny królewskiej. "Wspomnienia mogą się różnić" - brzmiało słynne zdanie w sprostowaniu. "Zdecydowanie nie jesteśmy rasistowską rodziną" - powiedział wtedy krótko książę William dziennikarzom. Kate milczała... Aż do teraz? Nowe doniesienia "Closer" pozwalają zastanawiać się, czy aby księżna Kate nie postanowiła odeprzeć ciosów Meghan i Harry'ego w białych rękawiczkach.

„Jeśli historie opisane w książce Gary’ego są odkrywcze, może to mieć ogromny wpływ na Harry’ego i Meghan”

O co chodzi? Jak pisze "Closer", rodzony brat matki Kate przymierza się do wydania sensacyjnych pamiętników, w których odniesie się do ataków Meghan Markle i księcia Harry'ego na jego sławną siostrzenicę. Chodzi o 58-letniego Gary'ego Goldsmitha, młodszego brata Carole Middleton. Według brytyjskich dziennikarzy Kate będzie miała wgląd w rękopis... Księżna podyktuje, co trzeba, a czego jej samej nie wypadałoby publikować? „Nie będzie chciał zrobić niczego, co ich zawstydzi, ale mógłby to być dobry sposób na dojście do głosu Middletonów, aby wyjaśnić niektóre rzeczy, o których Harry pisał w Spare” – ujawniło źródło magazynu "Closer". „Jeśli historie opisane w książce Gary’ego są odkrywcze, może to mieć ogromny wpływ na Harry’ego i Meghan” – dodaje tajemniczy informator.

