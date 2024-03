Królowa Camilla ZAWIESZA wykonywanie obowiązków! Wyjechała z kraju! Co się dzieje w pałacu?!

Królowa Camilla zawiesiła wykonywanie swoich obowiązków i wyleciała z kraju! Kolejne trzęsienie ziemi w rodzinie królewskiej

Życie brytyjskiej rodziny królewskiej od paru lat jest pasmem szoków i skandali, ale to, co dzieje się od początku 2024 roku, to istny koszmar. Najpierw w połowie stycznia poinformowano o chorobach księżnej Kate, Sarah Ferguson i króla Karola III, przy czym u dwojga ostatnich zdiagnozowano raka. Księżna Kate zniknęła, a oficjalne wytłumaczenia o rekonwalescencji po "operacji brzucha" nie uciszyły coraz dziwniejszych plotek na temat tego, co może dziać się z żoną księcia Williama. Podczas uroczystości ku czci zmarłego niedawno byłego króla Grecji w ostatniej chwili z udziału w ceremonii zrezygnował William, król podobnie. Na placu boju została Camilla i wzięła na siebie obowiązki męża. A teraz... Jak informują brytyjscy dziennikarze, Camilla dziś, 4 marca wyleciała z Wielkiej Brytanii za granicę.

Królowa Camilla postanowiła uciec z brytyjskiej rodziny królewskiej niczym książę Harry i Meghan Markle? "To tylko przerwa"

Czyżby Camilla postanowiła uciec z brytyjskiej rodziny królewskiej niczym książę Harry i Meghan Markle? To by dopiero była sensacja! Ale na szczęście powód takiej decyzji jest zupełnie inny. Według oficjalnych doniesie, cytowanych m.in. przez Daily Mail, Camilla po prostu jest wykończona ogromem pracy spowodowanym koniecznością zastępowania chorych członków rodziny i udała się na tygodniowy urlop do bliżej nieokreślonych ciepłych krajów. Na pewno nie zabraknie takich, którzy wymyślą na ten temat niejedną teorię spiskową!

Sonda Czy rodzina królewska ukrywa prawdę o tym, co dzieje się z księżną Kate? Tak, to wszystko jest dziwne Nie, na pewno mówią prawdę

Exhausted Camilla, 76, takes a week off as stepping in for the King takes its toll: Queen jets off to enjoy sunshine overseas - but royals now down to the bare bones after recent absences from Charles, William and Kate https://t.co/oX4swQmwmJ pic.twitter.com/KHXMtp39kf— Daily Mail Online (@MailOnline) March 3, 2024

