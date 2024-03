Meghan Markle została telewizyjną kucharką! Będzie sprzedawać dżemy

Meghan Markle założyła nową firmę i będzie sprzedawać dżemy i kuchenne akcesoria. Dostanie też kulinarny show na Netflixie

Teraz jej się uda? Meghan Markle postanowiła porzucić nie tylko bycie księżną, ale i aktorstwo - jednak to nie w tym kierunku pójdzie jej nowa kariera. W czwartek wieczorem naszego czasu żona księcia Harry'ego nieoczekiwanie ogłosiła, że wraca do mediów społecznościowych i otwiera własny biznes! Okazało się, że żona księcia Harry'ego postanowiła zostać... sprzedawczynią marmolad, talerzy, smarowideł do pieczywa i fartuchów kuchennych. Meghan Markle stworzyła własną markę pod nazwą American Riviera Orchard, oczywiście ma ona być luksusowa. Logo firmy, które pojawiło się na Instagramie, nieco przypomina królewskie herby, pod nim widnieje napis "Montecito" - tak nazywa się eleganckie osiedle gwiazd, na którym od paru lat mieszkają Sussexowie.

Meghan chce napisać książkę kucharską i wrócić do prowadzenia bloga w stylu "The Tig"

Na pewno w promocji kuchennych utensyliów i smakołyków pomoże Meghan Netflix. Jak pisze Daily Mail, żona księcia Harry'ego zostanie nie tylko bizneswoman, ale także telewizyjną kucharką. Na ekranie będzie nie tylko kucharzyć, ale i sprzedawać swoje specjały, a w planach jest podobno książka kucharska i powrót do prowadzenia lifestylowego bloga w stylu dawnego "The Tig", w którym przed związaniem się z Harrym Meghan pisała o restauracjach, winach i gotowaniu. Na pierwszym filmiku reklamowym widzimy Meghan nad garami i układającą białe kwiaty w takt piosenki „I Wish You Love” Nancy Wilson. Będzie sukces czy klapa?

