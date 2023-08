Stary blog Meghan Markle jest w sieci! Zobacz, o czym kiedyś pisała!

O czym pisała Meghan Markle na swoim blogu The Tig? "Przestać obgryzać paznokcie. Przestać przeklinać"

"Przebiec maraton. Przestać obgryzać paznokcie. Przestać przeklinać. Na powrót nauczyć się francuskiego. To są moje doroczne postanowienia noworoczne. Maraton się nie wydarzył. Przekleństwa pojawiają się, gdy jestem przepracowana lub czuję się wesoło po paru drinkach" - to fragment dawnego bloga późniejszej księżnej Sussexu! "The Tig", którego nazwa wzięła się od ulubionego wina Meghan Markle, był przez nią prowadzony w czasach, gdy jeszcze nie znała księcia Harry'ego, za to pracowała jako aktorka. Cytowany fragment pochodzi ze stycznia 2016 roku. W lipcu tego samego roku poznała księcia Harry'ego i jej życie zmieniło się na zawsze. W 2017 roku "The Tig" zamknął swoje internetowe podwoje.

Other than the New Years blog Meghan shared on the Tig, these are my favourite Instagram photos of hers I think!#meg39 pic.twitter.com/mIvAurh16y— Becs (@SimplyBeckyyy) August 2, 2020

Zobacz, o czym pisała żona księcia Harry'ego. Wróci do pisania?

Etykieta w Pałacu Buckingham zabraniała bowiem Meghan Markle wszelkiej działalności w mediach społecznościowych, a luźne internetowe opowieści o restauracjach i modzie tez nijak nie pasowały do księżnej Sussexu, jaką się stała. Ale fani "The Tig" zebrali archiwalne wpisy i powrzucali je do sieci. Można je zobaczyć na przykład TUTAJ. Moda, przepisy, zdjęcia pięknych wnętrz, restauracje i wina - trzeba przyznać, że "The Tig" przegląda się z przyjemnością. Może Meghan Markle wróci do prowadzenia tej strony?

