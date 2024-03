Meghan Markle i książę Harry nie byli na Oscarach! Kolejny raz nikt ich nie zaprosił?

Meghan Markle i książę Harry znów nie byli na ceremonii rozdania Oscarów! Czyżby kolejny raz nikt ich nigdzie nie zaprosił?

Ceremonia rozdania Oscarów już za nami! Jedni triumfowali, jak Emma Stone czy twórcy "Oppenheimera", inni musieli przeżywać gorycz porażki. Wygląda na to, ze do tych drugich kolejny raz zaliczają się Meghan Markle i książę Harry. Na zdjęciach przedstawiających gwiazdy przybywające na ceremonię tegorocznego rozdania Oscarów próżno szukać książęcej pary. W ubiegłym roku również nie przybyli i plotki głosiły, iż nikt ich po prostu nie zaprosił ani na ceremonię, ani na żadne afterparty... Pisał o tym wprost na przykład Bol News. Express cytował z kolei ekspertkę PR, która uważała, że Meghan i Harry mogli opuścić Oscary specjalnie - ich dzło wówczas teraz raczej ciszy, niż podgrzewania atmosfery. To ostatnie nie zmieniło się, wygląda na to, że kwestia zaproszeń oscarowych dla Sussexów również.

Oscary 2024. Kim są najwięksi wygrani? Triumfowali twórcy "Oppenheimera" i "Biednych istot"

W tym roku najwięcej statuetek Oscara trafiło do twórców "Oppenheimera" Christophera Nolana. Film nagrodzono siedmioma Oscarami, w tym za najlepszy film i reżyserię. Za tytułową rolę statuetkę dostał Oscara Cillian Murphy, nagroda za najlepszą rolę drugoplanową powędrowała do Roberta Downeya Jr. Cztery statuetki przypadły "Biednym istotom" Yorgosa Lanthimosa. To Oscary dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej (Emma Stone), za kostiumy, scenografię oraz charakteryzację i fryzury.

