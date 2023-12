Ujawnią listę kontaktów pedofila! "W sprawę zamieszana rodzina królewska"

Sędzia ujawni listę przyjaciół sławnego pedofila. 177 osób, wśród nich może być brytyjski książę

„Dziesiątki współpracowników Jeffreya Epsteina, ofiary, w nadchodzących tygodniach prawdopodobnie zostaną publicznie zidentyfikowani w dokumentach sądowych. Dziękuje sędzi, poszukiwaczce prawdy i twórczyni sprawiedliwości”. Tak napisała na X (Twitterze) Virginia Giuffre, jedna z ofiar Jeffreya Epsteina. Jako nieletnia została zwerbowana przez niego jako "seksualna niewolnica" i była stręczona wpływowym, bogatym mężczyznom. Wykorzystywał ją także sam Epstein i jego towarzyszka oraz rekruterka nieletnich dziewcząt, Ghislaine Maxwell. Epstein powiesił się w areszcie, za kraty trafiła Maxwell, a Giuffre, która opowiedziała po latach o całej sprawie, wytoczyła parę lat temu cywilny proces księciu Andrzejowi, którego wskazała jako jednego z mężczyzn, z którymi musiała uprawiać seks jako 17-latka. On zdecydował się zapłacić w ramach ugody, nie dopuszczając do procesu... Kto jeszcze "przyjaźnił się" z Epsteinem? Teraz wszystko ma wyjść na jaw. Sędzia przychyliła się do wniosku senatorów , którzy argumentowali, że ujawnienie listy kontaktów Epsteina, która była rozpatrywana przez sąd w związku ze sprawą Giuffre, leży w ważnym interesie społecznym. Mamy zobaczyć listę zarówno bliskich przyjaciół i rekruterów Epsteina, ale i ofiar.

Skandal z udziałem księcia Andrzeja. O co chodziło?

Książę Andrzej, syn królowej Elżbiety II, latami zaprzeczał, by kiedykolwiek miał coś wspólnego z kobietą, która oskarża go o to, że zmuszał ją do seksu trzykrotnie, gdy miała 17 lat. Ale zamiast bronić dobrego imienia w sądzie, zdecydował się na zapłatę ogromnej kwoty. Podpisał oświadczenie, w której nazywa Virginię Giuffre "ofiarą wykorzystywania seksualnego", pośrednio przyznając się w tej sposób do winy. Giuffre złożyła przeciwko synowi Elżbiety II pozew cywilny w 2019 roku. Książę walczył bezskutecznie o jego oddalenie. Według "Daily Mail" do ugody zmusił go książę Karol, wówczas następca tronu, surowo nakazując mu zakończyć seksaferę jeszcze przed uroczystymi obchodami platynowego jubileuszu królowej. Tak też się stało. A jak ustalił "Telegraph", w sumie upadły książę musiał zapłacić około 64 milionów złotych na rzecz fundacji charytatywnej założonej przez pozywającą Giuffre. "Książę Andrzej żałuje swoich powiązań z Jeffreyem Epsteinem [amerykański pedofil, który zrobił z Giuffre "seksualną niewolnicę"] i wyraża uznanie dla odwagi pani Giuffre oraz innych ofiar, które stanęły w obronie własnej i innych. Zobowiązuje się wyrazić swój żal z powodu znajomości z Epsteinem poprzez wsparcie walki ze złem handlu żywym towarem dla celów seksualnych oraz poprzez wsparcie dla ofiar" - głosi oświadczenie prawników obu stron. Virginia Roberts twierdzi, że latami była "seksualną niewolnicą" znanego pedofila Jeffreya Epsteina oraz jego wspólniczki Ghislaine Maxwell, pedofilska para wraz z Andrzejem trzykrotnie zmusili ją do uprawiania seksu z księciem, wymuszając to bezpośrednimi lub zakamuflowanymi groźbami. Andrzej utrzymuje, że jest niewinny, ale jego tłumaczenia okazały się niespójne i wyjątkowo niewiarygodne - twierdził na przykład, że znane zdjęcie, na którym obejmuje 17-letnią wówczas Virginię, to fotomontaż, czemu zaprzeczyły badania fotografii. Jeszcze królowa Elżbieta odebrała Andrzejowi patronaty i tytuły wojskowe, tym samym usuwając go ze stanowiska pracującego członka rodziny królewskiej. Książę do dziś nie wykonuje żadnych obowiązków z tym związanych, ale mieszka w jednej z posiadłości należącej do rodziny królewskiej. Jeffrey Epstein powiesił się w celi aresztu w 2019 roku, oczekując na proces. Za kratkami siedzi jego współpracownica Ghislaine Maxwell.

Prince Andrew sex accuser Virginia Giuffre taunts 'there's going to be a lot of nervous people...who's on the naughty list?' after judge rules 170 people linked to Jeffrey Epstein can be named in court https://t.co/41DDrdIjOn pic.twitter.com/w1Sa3Yqvoh— Daily Mail Online (@MailOnline) December 20, 2023

