Awantura w rodzinie królewskiej! Książę zabarykadował się w pałacu?!

To może być skandal roku w brytyjskiej rodzinie królewskiej! "Daily Mail" pisze o nowej aferze, która wybuchła wśród royalsów. Jej bohaterami nie są tym razem Meghan Markle i książę Harry, a inny etatowy skandalista, czyli książę Andrzej. Kiedy zmarła królowa Elżbieta II i na tron wstąpił król Karol III, jego brat musiał liczyć się ze zmianami. Matka tylko pozbawiła go tytułów i patronatów w związku z pamiętną seksaferą, Karol jest jednak bardziej surowy. Kazał Andrzejowi wynosić się z wystawnej rezydencji Royal Lodge położonej na terenie Windsoru. Chce schować brata we Frogmore Cottage, willi odebranej Meghan i Harry'emu. Ponieważ Andrzej nie kwapi się z przeprowadzką, powiadomiono go, że latem ruszy remont dachu, a pozostawanie w tym czasie w Royal Lodge będzie kłopotliwe. Ale jak pisze Daily Mail, upadły książę ani myśli ruszać się z rezydencji, bo boi się, że już nie wróci! "Musieliby go stamtąd wyciagnąć siłą" - mówi dziennikarzom anonimowe źródło. "Sytuacja jest farsowa" - dodaje...

Skandal z udziałem księcia Andrzeja. O co chodziło?

Książę Andrzej, syn królowej Elżbiety II, latami zaprzeczał, by kiedykolwiek miał coś wspólnego z kobietą, która oskarża go o to, że zmuszał ją do seksu trzykrotnie, gdy miała 17 lat. Ale zamiast bronić dobrego imienia w sądzie, zdecydował się na zapłatę ogromnej kwoty. Podpisał oświadczenie, w której nazywa Virginię Giuffre "ofiarą wykorzystywania seksualnego", pośrednio przyznając się w tej sposób do winy. Giuffre złożyła przeciwko synowi Elżbiety II pozew cywilny. Książę walczył bezskutecznie o jego oddalenie. Według "Daily Mail" do ugody zmusił go książę Karol, wówczas następca tronu, surowo nakazując mu zakończyć seksaferę jeszcze przed uroczystymi obchodami platynowego jubileuszu królowej. Tak też się stało. A jak ustalił "Telegraph", w sumie upadły książę musiał zapłacić około 64 milionów złotych na rzecz fundacji charytatywnej założonej przez pozywającą Giuffre. "Książę Andrzej żałuje swoich powiązań z Jeffreyem Epsteinem [amerykański pedofil, który zrobił z Giuffre "seksualną niewolnicę"] i wyraża uznanie dla odwagi pani Giuffre oraz innych ofiar, które stanęły w obronie własnej i innych. Zobowiązuje się wyrazić swój żal z powodu znajomości z Epsteinem poprzez wsparcie walki ze złem handlu żywym towarem dla celów seksualnych oraz poprzez wsparcie dla ofiar" - głosi oświadczenie prawników obu stron. Virginia Roberts twierdzi, że latami była "seksualną niewolnicą" znanego pedofila Jeffreya Epsteina oraz jego wspólniczki Ghislaine Maxwell, pedofilska para wraz z Andrzejem trzykrotnie zmusili ją do uprawiania seksu z księciem, wymuszając to bezpośrednimi lub zakamuflowanymi groźbami. Andrzej utrzymuje, że jest niewinny, ale jego tłumaczenia okazały się niespójne i wyjątkowo niewiarygodne - twierdził na przykład, że znane zdjęcie, na którym obejmuje 17-letnią wówczas Virginię, to fotomontaż, czemu zaprzeczyły badania fotografii.

Prince Andrew is reportedly refusing to leave the Royal Lodge while it undergoes roof repairs over his "farcical" fears that he will never be able to enter the sprawling 30-room royal mansion again. https://t.co/9CnRsBs9QI— Sky News Australia (@SkyNewsAust) June 13, 2023

