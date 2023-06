To cios dla Meghan Markle i księcia Harry'ego! Surowa decyzja króla Karola III

Meghan Markle i książę Harry nie dostali zaproszenia na ważną uroczystość rodzinną. To koniec ich wszelkich relacji z brytyjską rodziną królewską?

Meghan Markle i książę Harry nie schodzą z czołówek portali informacyjnych, a plotki na temat uciekinierów z brytyjskiej rodziny królewskiej nadal ekscytują wielu ludzi na całym świecie. Niedawno komentowano wizytę księcia Harry'ego na koronacji króla Karola III. Harry'ego posadzono w drugim rzędzie, z trzecim garniturem royalsów, a Meghan Markle w ogóle nie przybyła do Wielkiej Brytanii. Jednak oficjalne źródła potwierdzały, że oboje zostali zaproszeni na uroczystość koronacji. Czyżby wizyta Harry'ego przebiegła w sposób, który nie spodobał się królowi? Wiele na to wskazuje. Bo jak donosi "Mirror", zaproszeń już więcej nie będzie! Co się stało?

Meghan Markle i książę Harry nie są zaproszeni na Trooping the Colour. To ważny i wiele mówiący znak

Otóż podobno Meghan Markle i książę Harry nie otrzymali zaproszenia na wielką uroczystość Trooping the Colour, która odbędzie się w Londynie już 17 czerwca, a więc w najbliższą sobotę. Gdyby zaproszenia miały nadejść, z pewnością tak by się już stało. Trooping the Colour to doroczna wielka parada organizowana dla uczczenia urodzin panującego monarchy. Zawsze urządza się ją w czerwcu, bo wtedy w Londynie jest największa szansa na ładną pogodę, mimo iż urodziny króla Karola III przypadają w listopadzie, a królowej Elżbiety II przypadały w kwietniu. Na balkonie gromadzą się tradycyjnie royalsi i pozdrawiają poddanych. Harry i Meghan nie będą mieli szans pozdrowić nikogo nawet z ostatniego rzędu na trybunach...

