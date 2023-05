Książę Harry już nigdy nie spotka rodziny królewskiej?! "William jest wściekły"

Król trafił do szpitala! "Pozostanie tam przez kilka dni". Co się stało?

Koronacja króla Karola III nie schodzi z czołówek brytyjskich portali informacyjnych. Jak można było się spodziewać, niemało miejsca poświęca się na plotki związane z konfliktem w brytyjskiej rodzinie królewskiej. Wszak w gronie gości znalazł się książę Harry, który nie raz atakował rodzinę w wywiadach, autobiografii i programie dla Netflixa. Przyleciał do Londynu bez Meghan Markle i dzieci, został posadzony w trzecim rzędzie i był wyraźnie ignorowany przez siedzącego parę metrów dalej księcia Williama i księżną Kate. Jak to wszystko wyglądało od kuchni? Według "New Idea" - bardzo źle. Wojna w brytyjskiej rodzinie królewskiej jest podobno coraz ostrzejsza, bo pewne zachowanie księcia Harry'ego tuż przed koronację króla Karola III doprowadziło jego brata do furii.

"William nie chce widzieć Harry'ego na żadnym rodzinnym wydarzeniu, już nigdy"

"William nie chce widzieć Harry'ego na żadnym rodzinnym wydarzeniu, już nigdy" - twierdzi źródło zbliżone do rodziny królewskiej. Dlaczego? Chodzi podobno o bardzo długie wahania Harry'ego związane z tym, czy pojawi się na koronacji, czy też nie, co zupełnie nie jest zgodne z etykietą. "Gdy Willsowi przyszła na to ochota, Harry w ogóle nie byłby mile widziany w Wielkiej Brytanii. Jeśli nie zacznie wykazywać podstawowych dobrych manier związanych z odpowiadaniem na zaproszenia, w których zaznaczono taką potrzebę, to będzie jego ostatnie zaproszenie" - twierdzi źródło.

Prince Harry was spotted leaving Westminster Abbey alone following the coronation service.He sat in the third row along with Prince Andrew. He had no formal role in the ceremony and did not wear any form of military or ceremonial clothing#Coronation: https://t.co/SvPyMdzKKY pic.twitter.com/nEGPRIG4pN— Sky News (@SkyNews) May 6, 2023

