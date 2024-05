"To cud, że nikt nie zginął"

Dotarliśmy do nowego nagrania z porażającego wypadku w Olsztynie. Tak ciężarówka staranowała autobus

Wypadek na ul. Bałtyckiej w Olsztynie. W środę (29 maja) przesłuchanie kierowcy wywrotki

Prok. Daniel Brodowski, rzecznik olsztyńskiej prokuratury okręgowej, poinformował, że śledztwo w tej sprawie będzie prowadzić Prokuratura Rejonowa Olsztyn-Północ. Na środę (29 maja) zaplanowano kolejne czynności procesowe z 42-letnim kierowcą ciężarówki. Obecnie przebywa on w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Tuż po wypadku policjanci przebadali mężczyznę alkomatem. Miał ponad 2 promile. Brodowski wyjaśnił, że śledztwo będzie prowadzone pod kątem sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, za co sprawcy może grozić kara do pięciu lat pozbawienia wolności. W poniższej galerii zdjęcia z wypadku na ul. Bałtyckiej w Olsztynie.

Przypomnijmy, że w poniedziałek (27 maja) około godz. 19 na ul. Bałtyckiej w Olsztynie wywrotka bez ładunku staranowała najpierw cztery samochody osobowe stojące na światłach. Jedna z osobówek dachowała. Po chwili wywrotka kierowana przez 42-letniego obcokrajowca, prawdopodobnie obywatela Ukrainy, uderzyła w tył autobusu miejskiego, który stał na przystanku. Zahaczyła o wiatę przystankową i zjechała na pobocze, po skarpie.

Poszkodowanych zostało kilkanaście osób. Na szczęście żadna z nich nie odniosła poważnych obrażeń.