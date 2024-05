Dwie osoby zginęły na miejscu, dwie są ranne. Auto roztrzaskało się na drzewie. Koszmarny wypadek pod Nidzicą

Do tego tragicznego wypadku doszło w czwartek (23 maja) około godz. 22 we wsi Pólko pod Nidzicą. Samochód osobowy marki volkswagen, którym podróżowały cztery osoby, uderzył w drzewo. Niestety był to wypadek ze skutkiem śmiertelnym. Dyżurny straży pożarnej poinformował w piątek PAP, że na miejscu zginęło dwóch mężczyzn w wieku 39 i 58, kolejne dwie osoby w wieku 22 i 28 lat trafiły do szpitala. Jedna z rannych osób w czasie udzielania jej pomocy medycznej była nieprzytomna.

Przyczyny tragedii będzie ustalała policja.

Wypadek wstrząsnął lokalną społecznością. - Pobocze miękkie, że koło spada z drogi i ściąga samochód do rowu. Nowy asfalt kusi do nie ściągania nogi z gazu, ja jak tam jadę rowerem to zawsze się cieszę na koniec trasy że to przeżyłam. To co się dzieje na tej drodze to się w głowie nie mieści - napisała jedna z internautem pod artykułem opublikowanym na lokalnym portalu.

Kilka dni temu pod Nidzicą doszło do innego tragicznego wypadku. Zginął 18-letni kierowca samochodu osobowego. Zderzył się on z innym autem, kierowanym przez 36-latkę. Siła uderzenia była tak duża, że z pojazdu niewiele zostało.

