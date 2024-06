Bartoszyce. Mężczyzna, który rzucił niemowlęciem, usłyszał wyrok

To już koniec procesu mieszkańca Bartoszyc, któremu udowodniono rzucenie niemowlęciem o podłogę. Do zdarzenia doszło w maju 2022 r., gdy dziewczyna 21-latka zostawiła dziecko pod jego opieką, wybierając się na spotkanie z koleżanką. Pod nieobecność kobiety Patryk N., znęcał się na dzieckiem, doprowadzając u niego do poważnych obrażeń głowy, które zagrażały nawet jego życiu. W drodze śledztwa wyszło na jaw, że mężczyzna już wcześniej znęcał się nad 8-miesięcznym chłopcem, bijąc go i szarpiąc.

Jak informuje PAP, Sąd Apelacyjny w Białymstoku utrzymał w piątek, 14 czerwca, karą 8 lat więzienia dla sprawcy, choć prokuratura zarzucała mu ponadto usiłowanie zabójstwa dziecka. Patryk N. musi ponadto 80 tys. zł w formie częściowego zadośćuczynienia.

- Rzucając dzieckiem o podłogę, sprawca działał w zamiarze ewentualnym spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu dziecka - powiedział sędzia Tomasz Uściłko.