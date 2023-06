Miał ciągnąć psa po ziemi. Zaniepokojona mieszkanka wrzuciła nagranie do sieci

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Bartoszycach skierował do Sądu Okręgowego w Olsztynie akt oskarżenia przeciwko Patrykowi N. Młody mężczyzna oskarżony jest o znęcanie się oraz usiłowanie zabójstwa niespełna ośmiomiesięcznego dziecka.

Sprawa dotyczy zdarzeń, do których miało dochodzić w okresie od kwietnia do 6 maja 2022 r. w Bartoszycach. Jak ustalił prokurator, Patryk N. mieszkał w tym czasie w wynajętym mieszkaniu razem ze swoją partnerką i jej kilkumiesięcznym synem. Zdarzało się, że kiedy kobieta wychodziła z domu, opiekę nad dzieckiem sprawował Patryk N.

6 maja 2022 r. matka dziecka umówiła się z koleżanką i wieczorem wyszła z domu. Dzieckiem zajął się Patryk N., który po pewnym czasie zadzwonił do kobiety i powiedział, że jej syn spadł z łóżka i płacze. Matka wróciła do domu, uspokoiła dziecko i nakarmiła, a kiedy zasnęło, ponownie wyszła z mieszkania. Około godz. 23 ponownie dzwonił jej telefon. Znowu był to Patryk N., który twierdził, że nie może dobudzić dziecka.

Kobieta znowu wróciła do domu. Stan jej synka był na tyle poważny, że wezwano karetkę pogotowia, która przewiozła niemowlę do szpitala w Olsztynie. Dziecko było w stanie ciężkim i jeszcze tej samej nocy zostało zoperowane. Podczas pobytu dziecka w szpitalu wykonano dalsze badania diagnostyczne, które wykazały m.in. złamania kości kończyn powstałe kilka tygodni przed tym zdarzeniem.

Patryk N. został oskarżony o usiłowanie zabójstwa niemowlęcia poprzez uderzenie go nieustalonym płaskim narzędziem. W ocenie prokuratora oskarżony zamierzonego celu nie osiągnął tylko z uwagi na szybką interwencję medyczną. Spowodował przy tym ciężki uszczerbek na zdrowiu dziecka. Chłopiec doznał obrażeń głowy, które stanowiły chorobę realnie zagrażającą jego życiu.

Ponadto, Patryk N. został oskarżony o to, że w okresie od kwietnia do 6 maja 2022 r. znęcał się fizycznie nad nieporadnym ze względu na wiek synem swojej partnerki. - Według śledczych oskarżony wielokrotnie stosował wobec pokrzywdzonego przemoc fizyczną o dużym natężeniu, a polegającą m.in. na szarpaniu za ręce i nogi, podciąganiu, chwytaniu za tułów, czy mocnym ściskaniu. W wyniku tego dziecko doznało licznych obrażeń ciała, w tym złamań kończyn, które to naruszyły czynności narządu ciała pokrzywdzonego na okres powyżej 7 dni - mówi sędzia Adam Barczak, rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie.

List gończy za Patrykiem N. Ukrywał się na drugim końcu Polski

Jak informowaliśmy wcześniej, za Patrykiem N. bartoszycki sąd wystawił list gończy. Mężczyzna ukrywał się pod Krakowem, na drugim końcu Polski. Tam wpadł jednak w ręce policji po kilku tygodniach. Patryk N. przesłuchany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. W złożonych wyjaśnieniach tłumaczył, że nigdy nie uderzył chłopca i nie znęcał się nad nim.

Sąd Okręgowy w Olsztynie wyznaczył dwa pierwsze terminy rozprawy na 7 i 26 lipca 2023 r.

