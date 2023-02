i Autor: KPP Bartoszyce 20-latek znęcał się nad dzieckiem. W ręce policji wpadł w Krakowie.

Uciekał przed sprawiedliwością

Uciekł 600 km przed karą. Wpadł przed mieszkaniem. Ciężkie zarzuty

W Bartoszycach (woj. warmińsko-mazurskie) pewien 20-latek miał znęcać się nad ośmiomiesięcznym dzieckiem. Co więcej, młody mężczyzna prawdopodobnie też usiłował dokonać zabójstwa i spowodować ciężki uszczerbku na zdrowiu. Przed tymi ciężkimi zarzutami 20-latek próbował uciec. Żył w Krakowie, licząc, że sprawiedliwość go nie dopadnie. Pomylił się. Teraz czeka go surowa kara.