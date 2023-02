26-letnia Natalia z Olsztyna została zamordowana? Jedna osoba zatrzymana

Ciało 26-letniej Natalii S. odnaleziono w piątek, 17 lutego, w Olsztynie, a tamtejsze organy ścigania podejrzewają, że do jej śmierci mogły się przyczynić osoby trzecie, na co wskazują okoliczności ujawnienia jej zwłok. Kobieta zaginęła 9 lutego w rejonie ul. Kołobrzeskiej i jak informuje serwis wiadomosci.gazeta.pl, została znaleziona martwa "w pobliżu miejsca, w którym przebywała w ostatnim czasie". Śledczy wstępnie zaplanowali na weekend sekcję zwłok 26-latki i zatrzymali już w tej sprawie jedną osobę. - Trwają czynności, które zmierzają do ustalenia, w jakim charakterze ta osoba zostanie przesłuchana - mówi Daniel Brodowski z Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, którego cytuje serwis wiadomosci.gazeta.pl.

