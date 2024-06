Śmierć żołnierza na Mazurach. Komunikat wojska

Tragedia na jeziorze Łabędź. Wiatr przewrócił łódkę, wędkarz wpadł do wody! Znaleźli ciało

Żołnierz zmarł w Węgorzewie. Wyjaśnienia wojska w komunikacie

1 Mazurska Brygada Artylerii im. gen. Józefa Bema wydała komunikat ws. śmierci jednego z żołnierzy. — Śmierć żołnierza nie miała związku ze służbą wojskową. Bliskim zmarłego żołnierza zapewniono wsparcie i opiekę psychologiczną — czytamy w treści informacji. Do tragedii doszło w niedzielę (9 czerwca) w mieszkaniu w Węgorzewie na Mazurach. Mężczyzna zmarł z przyczyn naturalnych. Brygada oprócz wsparcia i opieki psychologicznej, zaoferowała również pomoc w organizacji pogrzebu, który zaplanowano na środę (12 czerwca) Oryginalny komunikat dostępny TUTAJ.

St. post. Magdalena Hrynkiewicz z Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie poinformowała PAP, że policja była obecna w mieszkaniu zmarłego żołnierza. - Toczy się w tej sprawie rutynowe postępowanie wyjaśniające, ale nie ma żadnych podstaw, by uważać, że śmierć żołnierza nastąpiła z innych przyczyn niż naturalne - podkreśliła Hrynkiewicz. Z nieoficjalnych ustaleń PAP wynika, że zmarły żołnierz był przewlekle chory.

Zmarły żołnierz w Braniewie. Śledztwo prokuratury

Przypomnijmy, że olsztyńska prokuratura wszczęła niedawno śledztwo w sprawie śmierci żołnierza, którego zwłoki ujawniono na początku czerwca na parkingu przy jednostce wojskowej w Braniewie. Jak informuje prokuratura, na tym etapie nic nie wskazuje na to, by w zdarzeniu brały udział osoby trzecie. Więcej w artykule Makabryczne odkrycie. Ciało żołnierza na parkingu przy jednostce. Prokuratura wszczęła śledztwo

1 Mazurska Brygada Artylerii im. gen. Józefa Bema została powołana w 2023 roku. Ma za zadanie m.in. utrzymanie gotowości mobilizacyjnej oraz osiąganie gotowości do podjęcia działań, planowanie i organizowanie przemieszczenia do wskazanego rejonu, a ponadto przygotowanie i prowadzenie wsparcia ogniowego działań bojowych dywizji na głównym kierunku obrony w połączonej operacji obronnej, a także utrzymanie w gotowości wydzielonych sił i środków do działania w sytuacjach kryzysowych.