Co teraz zrobi Meghan Markle? "Może liczyć na wsparcie". Nowe informacje!

Książę Harry od mniej więcej doby jest już w Wielkiej Brytanii. Przyleciał tam lotem komercyjnym z Los Angeles. Tymczasem Meghan Markle została w domu z synkiem Archiem i córką Lilibet. To właśnie dziś, 6 maja, przypadają czwarte urodziny Archiego! Podobno Meghan nie była zachwycona tym, że Harry zamierza polecieć do Wielkiej Brytanii na koronację króla Karola III. Marzyło jej się wielkie przyjęcie, jako że Archie jest już w stanie zapamiętywać swoje imprezy urodzinowe. Jednak ostatecznie Harry zdecydował o tym, że pojawi się w Wielkiej Brytanii. Meghan została w domu. Według nieoficjalnych doniesień obawiała się uwagi wszystkich dookoła i komentarzy na temat każdego jej ruchu i każdej miny. Co teraz robi?

"Meghan zdecydowanie będzie miała w ten weekend wsparcie"

Według magazynu People Meghan Markle nie zamierza łkać samotnie w domu, a zabiera się mimo wszystko za organizację kinderbalu! "To będzie skromne przyjęcie w domu. Meghan i Archie będą mieli wokół siebie przyjaciół i mamę Meghan, Dorię. Meghan zdecydowanie będzie miała w ten weekend wsparcie" - ujawnia magazynowi People źródło zbliżone do książęcej pary. Tymczasem dzięki różnicy czasu między Kalifornią a Londynem Harry ma spore szanse pojawić się na przyjęciu urodzinowym syna. Wygląda więc na to, że małżonkowie mogą zakończyć ten burzliwy dzień z zgodzie.

Happy fourth birthday to cute little Prince Archie 🎉🎉🎉 pic.twitter.com/lMfC3DJYUt— Lorraine King (@lorrainemking) May 6, 2023

