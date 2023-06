Meghan Markle imprezuje bez męża! "Kryzys w małżeństwie z księciem Harrym"

Jak on to wymyślił?!

Meghan Markle imprezuje sama w Hollywood! Ma błagać znanych znajomych o spotkania i zaproszenia

Plotki o kryzysie, który miał dosięgnąć małżeństwo Meghan Markle i księcia Harry'ego, są coraz bardziej intensywne. Zaczęło się na dobre po publikacji autobiografii Harry'ego "Spare". Niektórzy twierdzili, że Meghan była zaszokowana intymnością wyznań męża i zażenowana reakcjami na jego książkę, często wyśmiewaną. Ostatnio kilka różnych źródeł donosiło o tym, że Harry wyprowadził się z domu i bywa tam tylko ze względu na dzieci. Teraz po Hollywood niesie się jeszcze inna plotka. Petronella Wyatt napisała, że jej znajomi regularnie widują Meghan Markle na imprezach w Los Angeles. Zawsze jest sama, bez męża. Z kolei prezenter Tim Dillon mówi dla "The Sun", że Meghan rozsyła SMS-y do znanych znajomych, błagając o spotkania i zaproszenia na imprezy. "Oni są jak trzecioligowe gwiazdki reality show, które próbują pod wszystko się podczepić" - mówi Dillon. Kto wie, może Meghan szuka nie tylko kontaktów towarzyskich, ale i męża numer trzy?...

Kryzys w małżeństwie Meghan Markle i księcia Harry'ego? Coraz więcej plotek

Plotki o kryzysie u Sussexów zintensyfikowały się w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Najpierw Paul Burrell, dawny zaufany lokaj księżnej Diany twierdził, że Harry jest w związku z Meghan już tylko po to, by nie zostać rozdzielonym z dziećmi, Archiem i Lilibet. Potem Lady Colin Campbell, znana komentatorka życia brytyjskiej rodziny królewskiej twierdziła, że pięć różnych osób potwierdziło jej, iż Harry prowadzi rozmowy z prawnikami rozwodowymi. Następnie "The Sun" napisał o tym, jak książę Harry... ucieka z domu do hotelu! Podobno ma zarezerwowany na stałe pokój w luksusowym San Vicente Bungalows w West Hollywood. Plotki podsyca też fakt, iż piąta rocznica ślubu Meghan Markle i księcia Harrego, która przypadła na 19 maja, została przez oboje całkowicie przemilczana. Nie było żadnych zdjęć i wspomnień w mediach społecznościowych... Oficjalnie przedstawiciele pary wszystkiemu zaprzeczają.

Hollywood Broadcaster Tim Dillon says “They’re like low-grade reality stars trying to attach to anything. I’m literally at the party, they are showing me texts of this woman begging people to like ‘hang out,’ she is trying to get places.”https://t.co/PFmFkOwCcr via @nypost— Mollie'sMama (@ccrook1974) June 2, 2023

