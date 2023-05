Książę Harry wyprowadził się z domu?! "Już go tam nie ma, jest w hotelu"

Książę Harry i Meghan Markle się rozwodzą? Harry ma zarezerwowany na stałe pokój w hotelu

Czy to tylko plotki, a może jest w nich ziarno prawdy? Jedno jest pewne - pogłoski o tym, że to już naprawdę koniec małżeństwa księcia Harry'ego i Meghan Markle, narastają i pochodzą z różnych źródeł. Najpierw Paul Burrell, dawny zaufany lokaj księżnej Diany twierdził, że Harry jest w związku z Meghan już tylko po to, by nie zostać rozdzielonym z dziećmi, Archiem i Lilibet. Potem Lady Colin Campbell, znana komentatorka życia brytyjskiej rodziny królewskiej twierdziła, że pięć różnych osób potwierdziło jej, iż Harry prowadzi rozmowy z prawnikami rozwodowymi. Następnie "The Sun" napisał o tym, jak książę Harry... ucieka z domu do hotelu! Podobno ma zarezerwowany na stałe pokój w luksusowym San Vicente Bungalows w West Hollywood.

Piąta rocznica ślubu Sussexów minęła bez echa. Ani Harry, ani Meghan nie skomentowali jej w mediach społecznościowych

Jak to możliwe, że woli dopłacać majątek za najbardziej znany z dyskrecji hotel gwiazd, niż mieszkać w swojej wartej 15 milionów rezydencji z żoną i dziećmi? "Jeśli rezerwujesz pokój na stałe, to znaczy, że będziesz z niego na stałe korzystać. Albo ona na niego krzyczy, by się wynosił, albo on ma dość" - twierdzi w telewizyjnym wywiadzie inna królewska ekspertka, Angela Levin. Plotki podsyca też fakt, iż piąta rocznica ślubu Meghan Markle i księcia Harrego, która przypadła na 19 maja, została przez oboje całkowicie przemilczana. Nie było żadnych zdjęć i wspomnień w mediach społecznościowych... Oficjalnie przedstawiciele pary wszystkiemu zaprzeczają.

'It's a real tragic situation... The distance between them seems to get longer and wider.'Angela Levin reacts to reports that Prince Harry has a permanent booking in a 'hideaway hotel', where he stays without Meghan Markle. pic.twitter.com/ORWY3hI7Lm— GB News (@GBNEWS) May 27, 2023

Reps deny Prince Harry has swanky hotel room ‘set aside’ for him away from Meghan Markle https://t.co/MDJp8sauoG pic.twitter.com/2kYa80hKLT— New York Post (@nypost) May 22, 2023

