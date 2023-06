Meghan Markle ma nowy sposób na zarobek! Chce uniezależnić się od Harry'ego?

Meghan Markle chce uniezależnić się finansowo od męża? Podobno zamierza reaktywować swojego bloga The Tig i na nim zarabiać

Meghan Markle i książę Harry od paru lat opierają swoje zarobkowanie na opowiadaniu o życiu w brytyjskiej rodzinie królewskiej. Wielomilionowe kontrakty, jakie zawarli na autobiografię księcia, trzyodcinkowy program dla Netflixa czy wywiad z Oprah Winfrey pozwoliły im na życie w Hollywood w sąsiedztwie gwiazd. Jednak pałacowe intrygi i żale związane z rodzinnymi sporami to temat, który zaczyna się wyczerpywać. Co gorsza, narastają plotki o rzekomym kryzysie w małżeństwie Meghan Markle i księcia Harry'ego. Co w tej sytuacji zrobi rozmiłowana w luksusie Meghan? jak się okazuje, żona księcia Harry'ego ma już pomysł na zarabianie pieniędzy niezależnie od męża. O co chodzi?

Meghan Markle będzie zarabiać 30 tysięcy dolarów za jeden wpis w internecie

Według "Mirror" Meghan Markle szykuje się na wielką reaktywację swojego lifestylowego bloga The Tig, którego prowadziła, zanim zaręczyła się z księciem Harrym. The Tig był zbiorem wpisów o modzie, restauracjach, przepisach kulinarnych, ale też miejscem dla osobistych zwierzeń i rozważań Meghan Markle. Protokół brytyjskiej rodziny królewskiej zabrania jej pracującym członkom udzielania się w mediach społecznościowych oraz reklamowania produktów, stąd Markle bloga musiała zamknąć. Teraz, gdy Sussexom zaczyna brakować pomysłów na siebie, The Tig może dać księżnej upragniony zastrzyk gotówki. A jak wyliczyło JeffBet, za jeden post sponsorowany Meghan mogłaby dostać nawet 30 tysięcy dolarów, rocznie zaś zarabiać na blogu 800 tysięcy dolarów.

This is how much experts think Meghan Markle could make per Instagram post if she relaunches The Tig https://t.co/T1GWQvlHLF— Grazia UK (@GraziaUK) May 31, 2023

