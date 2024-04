Matura język niemiecki 2024: Arkusze CKE, odpowiedzi. Ile trwa matura z niemieckiego? Oto najważniejsze informacje

Lektury z gwiazdką na maturę 2024. Lista lektur z gwiazdką. To pozycje obowiązkowe na maturze!

W 2024 roku matura rozpocznie się 7 maja. My jednak nie skupimy się w tym materiale na pierwszym dniu. Zajmiemy się egzaminem maturalnym z języka niemieckiego. Są trzy warianty - j. niemiecki na poziomie podstawowym, rozszerzonym i dwujęzycznym. Chętni mogą również zdawać maturę ustną z języka niemieckiego. Egzaminy ustne są przeprowadzane w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych. Wróćmy jednak do części pisemnej, bo tutaj jest co najmniej kilka przydatnych informacji. Ile dni zostało na powtórzenie materiału?

Matura język niemiecki 2024: Ile trwa matura z niemieckiego? Harmonogram, ważne daty

Matura z języka niemieckiego na poziomie podstawowym rozpocznie się 9 maja (czwartek) o godzinie 14:00. Na rozwiązanie arkusza z niemieckiego uczniowie będą mieli 120 minut (dwie godziny). Już dzień później (piątek, 10 maja) do matury z niemieckiego na poziomie rozszerzonym podejdą wszyscy ci, którzy dokonali właśnie takiego wyboru. Początek egzaminów na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym o godzinie 14:00. Poziom rozszerzony trwa 150 minut, a dwujęzyczny 180.

Jeżeli ktoś zdaje niemiecki na dwóch poziomach, to od 7 maja czeka go istny maraton. Podobnie mają tylko ci, którzy spróbują swoich sił w starciu z wiedza o społeczeństwie. Aby zdać maturę z języka niemieckiego na poziomie podstawowym, uczeń musi uzyskać 30%.

Co będzie na maturze 2024 z j. niemieckiego? Arkusze CKE, porady, przecieki

Egzamin pisemny z j. niemieckiego na poziomie podstawowym składa się z testu i wypracowania na 80-130 wyrazów. Na poziomie rozszerzonym jest podobnie, choć trzeba napisać dłuższe wypracowanie - na 200-250 wyrazów. Warto wiedzieć, że egzamin z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, obniżających średni oczekiwany poziom biegłości językowej oraz zawierających ograniczony zakres środków gramatycznych i leksykalnych.

Jeżeli chodzi o arkusze CKE z języka niemieckiego, to w naszym materiale prezentujemy m.in. te z 2022 roku. Przejrzenie materiałów z poprzednich lat na pewno pomoże w przygotowaniu się do matury z niemieckiego w roku 2024. Zadania będą podobnego typu. Oficjalne źródła prezentujemy również w galerii pod tekstem. Im bliżej matury z niemieckiego, tym więcej pojawi się w sieci ofert, zawierających rzekome przecieki z matury z j. niemieckiego na różnych poziomach.

W temacie przecieków ponownie apelujemy o ostrożność. Nikt nie będzie znał treści zadań, a tym bardziej odpowiedzi przed rozpoczęciem egzaminu. Warto weryfikować źródła rzekomych przecieków, bo oszuści będą żerować na zestresowanych i naiwnych maturzystach. Najlepszym sposobem na utrwalenie materiału będzie rozwiązanie arkuszy z poprzednich lat. Wszystkim zdającym język niemiecki życzymy wszystkiego co najlepsze!