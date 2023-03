Książę skandalista wynajął hinduskiego guru! Król Karol III w szoku

12-latka wracała od koleżanki przez las. Już nigdy nie wróci do domu

Książę Andrzej od lat leczy się u tajemniczego guru, który uzdrawia śpiewem! Sprawa wyszła na jaw dopiero teraz, opisał ją "The Sun". Książę skandalista od paru lat leczy skołatane seksaferą nerwy i nadszarpnięte kłopotami zdrowie u tajemniczego uzdrowiciela z Indii. Wiadomo o nim tyle, że leczy magicznymi zaśpiewami czy masażami, a za swoje usługi pobiera niemałe sumki. Rocznie korzystanie z magicznych treli kosztowało... 150 tysięcy złotych! Póki żyła królowa Elżbieta II, Andrzej nie miał z powodu swojego guru żadnych nieprzyjemności. Wręcz przeciwnie - królowa chętnie opłacała z pałacowej kasy ekstrawagancje ulubionego syna.

Kłopoty księcia Andrzeja. Król pozbawił go biura, domu i guru

Po jej śmierci król Karol III stanowczo odmówił płacenia. Według "The Sun" monarcha myślał, że prośba o opłacenie usług uzdrowiciela to ze strony Andrzeja żart. Gdy zrozumiał, że nie ma wcale do czynienia z angielskim humorem, kazał bratu płacić za hinduskie terapie z własnej kieszeni. Wcześniej wyrzucił Andrzeja skandalistę z Pałacu Buckingham, zakazując mu używania biura w tym gmachu, prawdopodobnie eksmituje też brata z Royal Lodge.

King Charles denies Prince Andrew’s attempt ‘to get £32,000 Indian healer guru expensed on Privy Purse’ – as reports suggest disgraced Duke of York is lining up ANOTHER television interview despite Newsnight fiasco https://t.co/iDtr1EN1KL— Dolly_World (@dolly_note) March 11, 2023

