Była kochanka księcia ujawnia wojnę w rodzinie królewskiej! Chodzi o zazdrość

Dawna kochanka księcia ujawnia nową wojnę w rodzinie królewskiej. Lady Victoria Hervey przekonuje, że zazdrość powoduje konflikt między królem a księciem Andrzejem

Życie brytyjskiej rodziny królewskiej to nieustanne intrygi i skandale. Ostatnio sensację wywoływali raz po raz książę Harry i Meghan Markle. Ale w pałacu potajemnie toczy się jeszcze jedna, zupełnie inna wojna, niż ta, którą prowadzą książęta Sussex z resztą royalsów! Ujawniła to właśnie dawna kochanka księcia Andrzeja, bywalczyni brytyjskich salonów i programów telewizji śniadaniowej. Lady Victoria Hervey (46 l.) zdradziła tajemnicę pałacowego życia w wywiadzie dla GB News. Odniosła się do krążących po Wyspach plotek, które głoszą, że książę Andrzej zostanie niebawem bez dachu nad głową, ponieważ król Karol III pozbawi go państwowego grantu i wyrzuci z rezydencji Royal Lodge na terenie zamku w Windsorze. Lady Victoria Hervey powiedziała prowadzącemu program dziennikarzowi, że to nie pierwszy raz, kiedy bracia ze sobą wojują. Podobno są zupełnie jak książę William i książę Harry, tyle, że w ich przypadku to ten młodszy był faworyzowany, a starszy czuł się pomijany.

Król Karol III zawsze był zazdrosny o księcia Andrzeja? Byli jak książę Harry i książę William!

"Myślę że Karol, jako starszy brat, zawsze był trochę zazdrosny o Andrzeja" - wypaliła blond piękność przed kamerami. "Andrzej miał bardzo udaną karierę w wojsku przez ostatnich 20 lat. A ja słyszałam, że Karol zawsze był o niego zazdrosny! Więc gdy tylko królowa zmarła, sztylety zostały wyciągnięte!" - kończy dramatycznie Lady Victoria Hervey. Przyczyną kłopotów księcia Andrzeja jest oczywiście seksafera z "selsualną niewolnicą" w roli głównej. Jak pamiętamy, książę poszedł na ugodę przedsądową z kobieta, która oskarżyła go o trzykrotne zmuszanie do seksu, gdy była nieletnia. Królowa pozbawiła go tytułów i patronatów, a teraz król chce wyrzucić brata także z jego dotychczasowej siedziby.

