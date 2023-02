Król Karol III się wyprzedaje! Rodzina królewska straci swoje pałace?

Koniec z luksusowym życiem rodziny królewskiej?! Król Karol III wyprzedaje pałace. Te rozkazy wywołają szok

To już doprawdy koniec świata! Rodzina królewska bez pałaców to coś, co trudno sobie wyobrazić, ale najwyraźniej czasy się zmieniają i księżniczki z książętami będą musieli pożegnać swoje odwieczne włości... Jak pisze "Daily Mail", po śmierci Elżbiety II nowy król postanowił unowocześnić i "odchudzić" monarchię. Nikt jednak jak dotychczas nie podejrzewał, jak drastyczna będzie to dieta. Otóż podobno król Karol III w ramach oszczędności rozważa powyprzedawanie pałaców i willi, rozmieszczonych po całej Wielkiej Brytanii i nie tylko. Na celowniku znalazł się choćby położony na terenie zamku w Windsorze i wart 30 milionów funtów Royal Lodge, aktualnie zamieszkały przez upadłego księcia Andrzeja. Andrzej ponoć już teraz zrozpaczony opowiada znajomym, że będzie musiał zapewne pakować manatki.

Król chce sprzedać nawet kucyki po Filipie. Royalsi muszą zacisnąć pasa

Karol III zamierza niektóre z włości zamienić w muzea, jak Balmoral Castle. Rozważa sprzedaż domów w Rumunii, zamku Mey, Highgrove i Birkhall, a nawet Sandringham, gdzie co roku royalsi spędzają Boże Narodzenie. Myśli też o sprzedawaniu innych dóbr, w tym kucyków po księciu Filipie należących obecnie do Lady Louise. Jak tak dalej pójdzie, wszyscy książęta stłoczą się w Pałacu Buckingham!

