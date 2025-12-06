Czarnobyl: Stalowa powłoka uszkodzona przez rosyjskiego drona. Eksperci biją na alarm

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2025-12-06 12:44

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) bije na alarm: stalowa powłoka ochronna w Czarnobylu nie spełnia swojej funkcji.Konstrukcja wzniesiona nad zniszczonym reaktorem w Czarnobylu po katastrofie w 1986 roku, uległa uszkodzeniu i nie jest w stanie zapenić bezpieczeństwa. Jak informuje MAEA, przyczyną uszkodzeń jest uderzenie drona, do którego doszło w lutym bieżącego roku.

Czarnobyl zagrożony. Czym.jpg

i

Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI Duża, srebrna, półcylindryczna budowla z falistymi ścianami dominuje obraz, zajmując większość środka i prawej strony. Jej prawa, frontowa ściana jest oświetlona ciepłym, złotym światłem, na której widoczny jest wyraźny, złożony cień konstrukcji kratownicowej, natomiast lewa część i dach pozostają w cieniu, przyjmując chłodniejszy, niebiesko-szary odcień. Do frontowej ściany przylega wysoka, stalowa konstrukcja kratownicowa z centralną, pionową wieżą, od której odchodzą poziome ramiona. U podstawy budowli widać liczne, niższe konstrukcje i rzadkie, bezlistne drzewa, a na pierwszym planie rozciąga się płaski, ziemisty teren, prawdopodobnie droga lub plac.

Uszkodzona powłoka w Czarnobylu: Co wykazała inspekcja?

Inspekcja przeprowadzona przez MAEA na początku grudnia ujawniła, że stalowa konstrukcja, wzniesiona w 2019 roku, została poważnie naruszona. Dyrektor generalny MAEA, Rafael Grossi, w oficjalnym oświadczeniu podkreślił, że powłoka ochronna „straciła swoją pierwotną funkcję ochronną, w tym zdolność izolacyjną”. Dodał jednak, że nie stwierdzono trwałego uszkodzenia struktur nośnych ani systemów monitorujących.

Mimo braku bezpośredniego zagrożenia, sytuacja jest poważna. Grossi zaznaczył, że choć przeprowadzono już doraźne naprawy, niezbędny jest kompleksowy remont, aby zapobiec dalszemu pogorszeniu się stanu powłoki i zapewnić długoterminowe bezpieczeństwo nuklearne.

Przypomnijmy, że 14 lutego ONZ informowało, iż według ukraińskich władz w elektrownię uderzył rosyjski dron z głowicą bojową, co wywołało pożar i uszkodzenie powłoki ochronnej nad reaktorem nr 4. Rosja zaprzeczyła tym doniesieniom.

Polecany artykuł:

Putin odpalił "latający Czarnobyl". Co to takiego?
Przenosimy się z Warszawy do Czarnobyla. Mija 35 lat od wybuchu w elektrowni jądrowej

Czarnobylska elektrownia atomowa: Przypomnienie tragicznej historii

Katastrofa w Czarnobylskiej Elektrowni Atomowej, która wydarzyła się 26 kwietnia 1986 roku, była jedną z największych tragedii w historii energetyki jądrowej. Wybuch czwartego reaktora doprowadził do skażenia ogromnych obszarów Ukrainy i Białorusi. Skażone tereny objęły również Skandynawię, Europę Środkową, w tym Polskę, a także południowe regiony kontynentu.

W katastrofie w Czarnobylu zginęły 31 osób bezpośrednio w wyniku wybuchu i jego następstw. Według niektórych źródeł długoterminowe skutki radiacyjne doprowadziły do śmierci do ponad 200 tysięcy osób. Ponadto, co najmniej 299 osób zostało rannych od choroby popromiennej o różnym stopniu nasilenia.

Polecany artykuł:

Putin planuje drugi Czarnobyl? Wywiad ostrzega przed emisją promieniowania
37. rocznica katastrofy w Czarnobylu. Tak wygląda opuszczone miasto
48 zdjęć
Wojna na Ukrainie to nie pierwszy haniebny wyczyn Putina. Wcześniej zdarzyło się to... Tysiące osób zginęło
Pytanie 1 z 10
Rosja czynnie zaangażowała się we wsparcie jednej ze stron konfliktu w czasie wojny o Górski Karabach. Między innymi przekazała dostawy broni warte prawie miliard dolarów:
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

CZARNOBYL