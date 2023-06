Putin planuje drugi Czarnobyl? Wywiad ostrzega przed emisją promieniowania

Wołodymyr Zełenski ostrzega: Putin rozważa atak przy użyciu Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. Chce doprowadzić do emisji promieniowania

Władimir Putin nie cofnie się przed niczym, żeby tylko nie przeżyć jeszcze większego upokorzenia w związku z wojną na Ukrainie? Niestety, ostrzega przed tym właśnie prezydent Ukrainy. Dziś, w czwartek 22 czerwca Wołodymyr Zełenski ujawnił, że Rosja rozważa przeprowadzenie ataku terrorystycznego z wykorzystaniem Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. Powołał się na ustalenia ukraińskiego wywiadu. "Wywiad uzyskał informacje, iż Rosja rozpatruje scenariusz aktu terrorystycznego na Zaporoskiej Elektrowni Atomowej - aktu terrorystycznego z emisją promieniowania. Przygotowali do tego wszystko" - napisał Zełenski w serwisie społecznościowym Telegram. "Przekazujemy wszystkie posiadane informacje naszym partnerom - każdemu na świecie. Europa, Ameryka, Chiny, Brazylia, Indie, świat arabski, Afryka - wszystkie kraje, absolutnie wszystkie powinny o tym wiedzieć" - dodał.

Zaporoska Elektrownia Atomowa pod okupacją. Jakie jest zagrożenie?

Zaporoska Elektrownia Atomowa jest okupowana przez rosyjską armię już od marca 2022 roku. Żołnierze Putina przejęli teren placówki zaledwie miesiąc po wybuchu wojny na Ukrainie. Od tamtej pory Międzynarodowa Agencja Atomistyki ostrzega przed zagrożeniem, które wiąże się z prowadzeniem walk w takim miejscu. Co prawda eksperci nie są zgodni co do skali ewentualnego zagrożenia, ale ostatnie doniesienia pozwalają nam niestety wyjątkowo zaniepokoić się całą sytuacją. Od maja władze lokalne Enerhodaru, gdzie mieści się elektrownia, informują o ewakuacji ludności cywilnej z okolicy. Z kolei ukraiński sztab generalny donosi, że Rosjanie zrobili sobie z zakładu bazę wojskową i co gorsza, składują tam amunicję i materiały wybuchowe.

Skażenie w Rosji i Europie, zatrute Morze Śródziemne? Czarny scenariusz związany z wojną na Ukrainie przedstawiony przez "Sky News"

Jeżeli dojdzie do poważnych zniszczeń i nowych walk na terenie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, Rosji i Europie grozi potężne skażenie. Ostrzegali przed tym niedawno anonimowi pracownicy zakładu w wywiadzie dla Sky News. "Poziom zanieczyszczenia radioaktywnego, a zwłaszcza skażenia, wyniósłby tysiące kilometrów kwadratowych ziemi i morza. To byłoby o wiele, wiele gorsze niż Fukushima i Czarnobyl" - powiedzieli anonimowo w wywiadzie dwaj pracownicy Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. Według "Sky News" skażenie dosięgnęłoby m.in. Morza Śródziemnego.

