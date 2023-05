Ewakuacja w rejonie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej! "Ryzyko poważnej awarii"

51-latek poszedł do lasu na randkę. Miał być seks, ona go okradła. Na głowie miał rajstopy

Ewakuacja mieszkańców okolic Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. Tajemnicze zarządzenie Rosji budzi niepokój

Co się dzieje w rejonie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej? Czy naprawdę może tam dojść do czegoś groźnego, a może to tylko ucieczka okupanta przed szykowaną ukraińską kontrofensywą albo próba wywołania paniki w regionie i w Europie? Jak poinformował sztab generalny ukraińskiej armii, rosyjskie władze okupacyjne nakazały ewakuację do Berdiańska i Prymorska mieszkańców Enerhodaru, którzy mają rosyjskie paszporty. Burmistrz Melitopola informuje o ogromnych korkach i uciekających ludziach. Powodem paniki jest zapewne fakt, iż właśnie w Enerhodarze znajduje się największa w Europie elektrownia atomowa. Rosja ewakuowała już 18 osiedli.

ONZ: "Ryzyko poważnej awarii jądrowej"

"W pierwszej kolejności wywożeni są ci, którzy zgodzili się na przyjęcie rosyjskiego obywatelstwa w pierwszych miesiącach okupacji" – podano w komunikacie ukraińskiego sztabu. Zaporoska Elektrownia Atomowa pozostaje pod rosyjską okupacją. Szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej(MAEA) ostrzegł w sobotę, że sytuacja wokół zakładu jest "coraz bardziej nieprzewidywalna i potencjalnie niebezpieczna", zaś ONZ oceniło, że w elektrowni istnieje "ryzyko poważnej awarii jądrowej".

Russian evacuations near Zaporizhzhia nuclear facility raise suspicions As Russian forces evacuate residents from the town that serves the Zaporizhzhia nuclear power plant in southern Ukraine, residents of the region have become suspicious. FRANCE 24...https://t.co/ISW8lSee8C— WTX News UK (@WtxNews) May 8, 2023

