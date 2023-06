Ostrzeżenie przed katastrofą. "Tysiące kilometrów kwadratowych skażenia w Rosji i Europie"

Tysiące kilometrów kwadratowych skażenia w razie poważnej awarii w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. Pracownicy anonimowo ujawniają zagrożenie

Zaporoska Elektrownia Atomowa jest okupowana przez rosyjską armię już od marca 2022 roku. Żołnierze Putina przejęli teren placówki zaledwie miesiąc po wybuchu wojny na Ukrainie. Od tamtej pory Międzynarodowa Agencja Atomistyki ostrzega przed zagrożeniem, które wiąże się z prowadzeniem walk w takim miejscu. Co prawda eksperci nie są zgodni co do skali ewentualnego zagrożenia, ale ostatnie doniesienia pozwalają nam niestety wyjątkowo zaniepokoić się całą sytuacją. Od maja władze lokalne Enerhodaru, gdzie mieści się elektrownia, informują o ewakuacji ludności cywilnej z okolicy. Z kolei ukraiński sztab generalny donosi, że Rosjanie zrobili sobie z zakładu bazę wojskową i co gorsza, składują tam amunicję i materiały wybuchowe. "Pomimo licznych apeli ze strony Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) i światowych przywódców okupanci nadal przekształcają tymczasowo zajęty Enerhodar w obwodzie zaporoskim w bazę wojskowo-logistyczną" - podał sztab w komunikacie na Facebooku. To jednak nie wszystko.

Jeżeli dojdzie do poważnych zniszczeń i nowych walk na terenie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, Rosji i Europie grozi potężne skażenie. Ostrzegają przed tym anonimowi pracownicy zakładu w wywiadzie dla Sky News. "Poziom zanieczyszczenia radioaktywnego, a zwłaszcza skażenia, wyniósłby tysiące kilometrów kwadratowych ziemi i morza. To byłoby o wiele, wiele gorsze niż Fukushima i Czarnobyl" - powiedzieli anonimowo w wywiadzie dwaj pracownicy Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. Według "Sky News" skażenie dosięgnęłoby m.in. Morza Śródziemnego.

UN International Atomic Energy Agency chief Rafael Grossi has called on both Kyiv and Moscow to take steps to safeguard the Zaporizhzhia nuclear power plant in southern Ukraine.Latest on the war in Ukraine: https://t.co/wYAiGSFaza pic.twitter.com/76bANeL2gk— Sky News (@SkyNews) May 31, 2023

The Zaporizhzhia power plant was taken under Russia control last March, one of the first major areas to be captured by Vladimir Putin's forces - but staff say they are intimidated by Russian troops to keep quiet about what's happening behind closed doors.https://t.co/6FAuYJv9gp— Sky News (@SkyNews) May 31, 2023