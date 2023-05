Putin umieścił materiały wybuchowe w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. "Ryzyko nuklearnej katastrofy"

51-latek poszedł do lasu na randkę. Miał być seks, ona go okradła. Na głowie miał rajstopy

Co planuje Władimir Putin w związku z największą w Europie elektrownią atomową? Narasta niepokój o to, co dzieje się na okupowanym przez rosyjską armię Zaporożu. Rosja zarządziła natychmiastową ewakuację Enerhodaru, miejscowości znajdującej się tuż obok Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. Ludziom nakazano spakować się i wyjechać. Burmistrz Melitopola informował na Telegramie o korkach i wielkiej ucieczce. "Daily Mail" pisze nawet, że narasta panika wśród okolicznej ludności. "W pierwszej kolejności wywożeni są ci, którzy zgodzili się na przyjęcie rosyjskiego obywatelstwa w pierwszych miesiącach okupacji" – podano w komunikacie ukraińskiego sztabu wojskowego. Tymczasem Międzynarodowa Agencja Atomistyki według Kyiv Independent stwierdziła, że Putin z sobie tylko wiadomych przyczyn umieścił wewnątrz zakładu materiały wybuchowe oraz artylerię. Nieoficjalnie wiadomo, że materiały te znajdują się w kilku różnych miejscach największej w Europie elektrowni atomowej.

Międzynarodowa Agencja Atomistyki: "Musimy działać teraz, by przeciwdziałać zagrożeniu poważnym incydentem nuklearnym"

Nieodpowiedzialni Rosjanie zrobili sobie po prostu w tym miejscu składowisko niebezpiecznych materiałów i bazę wojskową? A może chcą postraszyć świat? W każdym razie Międzynarodowa Agencja Atomistyki bije na alarm. Szef MAEA ostrzegł w sobotę, że sytuacja wokół zakładu jest "coraz bardziej nieprzewidywalna i potencjalnie niebezpieczna", zaś ONZ oceniło, że w elektrowni istnieje "ryzyko poważnej awarii jądrowej". "Musimy działać teraz, by przeciwdziałać zagrożeniu poważnym incydentem nuklearnym i związanych z nim konsekwencjami dla ludności i środowiska. Ta elektrownia atomowa musi zostać zabezpieczona" - powiedział Rafael Grossi, dyrektor generalny dyrektor generalny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.

⚡ Russia deploys military equipment, explosives at Zaporizhzhia power plant.Russian troops have placed military equipment, weapons, and explosives in the turbine department of the unit four of the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant, according to the information from the…— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) May 4, 2023

Meltdown panic grows as Putin evacuates towns near Ukrainian nuclear power plant which his troops have filled with EXPLOSIVES and artillery - with the UN warning of 'severe' threat of a deadly accident https://t.co/qN3Iyi5FHi https://t.co/aA3bgIs7ZE— Foreign Confidential (@ForeignC) May 8, 2023

