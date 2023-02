Kryzys u Meghan Markle i księcia Harry'ego? "Nie zdołali ukryć tych znaków"

To nagranie jest dziwne

Meghan Markle i książę Harry przeżywają kryzys w związku? Tajemnica tego pocałunku analizowana w sieci

Meghan Markle i książę Harry jeszcze niedawno wydawali się być zakochani w sobie nawzajem bez pamięci. Publicznie zawsze trzymali się za ręce i wydawało się, że nie mogą oderwać od siebie rąk. Ostatnio jednak pojawiły się plotki o możliwym kryzysie małżeńskim u książąt Sussex. Pogłoski te podgrzewane są na TikToku. Jedni uważają, że to tylko plotki i przesada, według innych coś w tych plotkach jest... A wszystko przez ostatni występ książęcej pary na otwarciu igrzysk Invictus Games. Meghan i Harry pocałowali się na scenie, a ten pocałunek rozłożono w analizach na czynniki pierwsze... "Odepchnęła go i odsunęła się" - zauważa dr Louise Mahler, ekspertka od mowy ciała cytowana na profilu anushalove255. "Oni wyglądają, jakby nie mogli się doczekać, aż każde pójdzie w swoją stronę. Harry wytwarza dystans między sobą a żoną, wydaje się nawet ocierać usta po pocałunku" - twierdzi inna osoba analizująca mowę ciała Sussexów. Zobacz sam wideo i oceń, czy coś w tym wszystkim jest!

Meghan Markle i książę Harry mają poważny kryzys? Na wideo widać, jak unikają się nawzajem. Podobno powodem kłótni jest sensacyjna autobiografia

Meghan Markle i książę Harry przez lata zawsze pojawiali się publicznie, trzymając się za ręce i wyraźnie udzielając sobie nawzajem wsparcia. Wydawało się, że mówią jednym głosem. Jednak tuż po wydaniu sensacyjnej autobiografii Harry'ego "Spare" wszystko się zmieniło. Harry udzielał licznych wywiadów promocyjnych sam. Od miesiąca pary nie widziano nigdzie razem! A plotki głosiły, że Meghan tak naprawdę nie wiedziała, co dokładnie znajdzie się w książce i po jej lekturze przeżyła szok. "Istnieje powód, dla którego nie widzieliśmy jej, odkąd książka się ukazała. Zazwyczaj trwa u boku męża. Ona czuje się upokorzona. Spodziewała się, że po premierze wszyscy będą po ich stronie, a tymczasem wszyscy się z nich naśmiewają. Jest wściekła i obawia się, że w książce przedstawiono ją jako wariatkę. Oni kłócą się o to wszystko" - ujawniał informator "New Idea".

Dziwne zachowanie u Ellen Degeneres. W plotkach jest ziarno prawdy?

Niepokojące zachowanie pary zostało nawet uwiecznione na wideo z pewnej ważnej uroczystości w Hollywood, a mianowicie z odnowienia przysięgi małżeńskiej Portii de Rossi i Ellen Degeneres. Takie zachowanie jest bardzo dla nich nietypowe. Na wideo z odbywającej się w Montecito imprezy widzimy tłumek gości bijący brawo, gdy w pokoju pojawia się wystrojona w białą suknię ślubną Portia i skromnie odziana Ellen. Wśród zaproszonych wyraźnie widać księcia Harry'ego i Meghan Markle stojących po przeciwnych stronach pokoju - tak, jakby się nawzajem unikali. Poza książęcą parą na imprezie pojawili się m.in. Gwyneth Paltrow, Jennifer Aniston czy Katy Perry.

