Papież Franciszek abdykuje? Watykan stawia sprawę jasno

Papież Franciszek abdykuje? Głos zabrał watykański sekretarz stanu. Jego opinia jest jasna

Od 23 marca papież Franciszek przebywa już nie w szpitalu, a w Domu Świętej Marty, gdzie mieszka od początku swojego pontyfikatu. Wierni zastanawiają się, co dalej z Ojcem Świętym i czy jest możliwa jego abdykacja z powodu złego stanu zdrowia. Czy jest w stanie dalej wykonywać swoje obowiązki, częściowo przejęte już teraz przez watykańskiego sekretarza stanu kardynała Pietro Parolina, typowanego zresztą na prawdopodobnego następcę Franciszka? Teraz głos na ten temat zabrał sam Parolin. Jak stwierdził, Franciszek jest w stanie dalej rządzić Kościołem. "Może nie tak, jak wcześniej, ale trzeba będzie znaleźć nowe sposoby" - ocenił kardynał, cytowany przez agencję Ansa. Jak dodał, Ojciec Święty "jest w Domu Świętej Marty, odpoczywa, nikogo nie spotyka, według mojej wiedzy nie przyjmuje nikogo na audiencjach". "Sądzę, że w tym roku nie do pomyślenia jest to, by papież mógł wyjść" - ocenił, mając na myśli wyjazdy papieża poza Watykan.

Papież Franciszek trafił do szpitala 14 lutego, walczył o życie. 23 marca został wypisany z Polikliniki Gemelli

Papież Franciszek 23 marca został wypisany z Polikliniki Gemelli, gdzie przebywał od 14 lutego najpierw z zapaleniem oskrzeli, a potem płuc. Wcześniej pokazał się wiernym w szpitalnym oknie, unosząc kciuk do góry i słabym głosem dziękując za wsparcie, potem machał do ludzi z samochodu. Był wtedy widziany publicznie po raz pierwszy od czasu rozpoczęcia hospitalizacji. Jak pamiętamy, Ojciec Święty w szpitalu toczył walkę o życie. Na przełomie lutego i marca stan Franciszka medycy określali jako krytyczny z powodu obustronnego zapalenia płuc i kryzysów oddechowych. W pewnym momencie ogłoszono nawet, że "zdecydują najbliższe godziny". Od 8 marca informowano o stopniowym poprawianiu się stanu zdrowia papieża.

Despite his illness, Pope Francis has continued to lead the Church, initiating plans for the 2028 Ecclesial Assembly and issuing numerous appeals for peace.https://t.co/0zHvXAhRGX— Vatican News (@VaticanNews) March 27, 2025

