Zagadkowy komunikat z Watykanu. Chodzi o papieża Franciszka

Co z papieżem Franciszkiem? Watykan wydał komunikat, chodzi o Święta. Nadal nie wiadomo, co z udziałem Ojca Świętego

Papież Franciszek od czterech dni przebywa już nie w szpitalu, a w Domu Świętej Marty, gdzie mieszka od początku swojego pontyfikatu. Wierni zastanawiają się, co dalej z Ojcem Świętym i czym można liczyć na jego udział, w jakiejś formie, w zbliżających się wielkimi krokami o obchodach Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy. Teraz Watykan wydał pewien komunikat na temat uroczystości. Czy możemy spodziewać się udziału Ojca Świętego w nabożeństwach? Komunikat Stolicy Apostolskiej jest w tej kwestii dość zagadkowy. Watykan co prawda opublikował program nabożeństw, ale nie zamieszczono w komunikacie informacji, kto będzie im przewodniczył. Wszystko wskazuje na to, że udział papieża Franciszka w obchodach Wielkanocy będzie zależał od stanu jego zdrowia. Pewne jest, że w Niedzielę Palmową 13 kwietnia odbędzie się tradycyjna msza na placu Świętego Piotra, w Wielki Czwartek msza Krzyżma zostanie odprawiona rano w bazylice watykańskiej. W Wielki Piątek po południu odbędzie się w bazylice Świętego Piotra nabożeństwo Męki Pańskiej, a wieczorem Droga Krzyżowa w Koloseum. W Wielką Sobotę wieczorem w bazylice watykańskiej zostanie odprawiona msza Wigilii Paschalnej, a w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego msza na placu Świętego Piotra wraz z błogosławieństwem Urbi et Orbi. Być może udzieli go papież Franciszek, skoro pokazał się wiernym w szpitalnym oknie w dniu wypisu.

Papież Franciszek trafił do szpitala 14 lutego, walczył o życie. 23 marca został wypisany z Polikliniki Gemelli

Papież Franciszek 23 marca został wypisany z Polikliniki Gemelli, gdzie przebywał od 14 lutego najpierw z zapaleniem oskrzeli, a potem płuc. Wcześniej pokazał się wiernym w szpitalnym oknie, unosząc kciuk do góry i słabym głosem dziękując za wsparcie, potem machał do ludzi z samochodu. Był wtedy widziany publicznie po raz pierwszy od czasu rozpoczęcia hospitalizacji. Jak pamiętamy, Ojciec Święty w szpitalu toczył walkę o życie. Na przełomie lutego i marca stan Franciszka medycy określali jako krytyczny z powodu obustronnego zapalenia płuc i kryzysów oddechowych. W pewnym momencie ogłoszono nawet, że "zdecydują najbliższe godziny". Od 8 marca informowano o stopniowym poprawianiu się stanu zdrowia papieża.

Five years have passed since Pope Francis ascended the steps of St. Peter’s Basilica alone on a rainy evening to join the world in praying for an end to the Covid-19 pandemic.https://t.co/yT0CzYZF9e pic.twitter.com/5Jt6Ld0Nyd— Vatican News (@VaticanNews) March 27, 2025

