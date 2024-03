Wkurzeni taksówkarze zablokują Warszawę. Żądają podwyżki cen za przejazdy!

320 kilogramów narkotyków w mieszkaniu. Policjanci oniemieli, gdy to zobaczyli

Stołeczni taksówkarze zapowiedzieli serię protestów. Pierwszy odbędzie się 27 marca na ul. Emilii Plater. Kierowcy taksówek wyjdą ze swoich aut i w godzinach 14-17 będą "spacerować" po przejściach dla pieszych, tuż pod Salą Kongresową. Protest jest zgłoszony i potwierdzony.

Taksówkarze domagają się podwyżek cen

Taksówkarze domagają się przede wszystkim podwyżki cen. Oto ich pięć postulatów:

Nowa Uchwała Rady Miasta w sprawie taryf maksymalnych za przewóz osób taksówką

Podwyżka cen maksymalnych za kilometr i postój

Całoroczna waloryzacja cen maksymalnych

20 minut bezpłatnego postoju w strefie SPPN

Kontrola warunków korzystania z postojów taxi

"Rada Miasta odrzuciła wszystkie propozycje i projekty składane przez nasze środowisko. Samorząd mrozi podwyżki już od ponad 3 lat" - wyjaśniają organizatorzy protestu. Jak dodają na oficjalnej stronie wydarzenia, wysokość stawki maksymalnej nie była zmieniana już od 22 lat. "Pensja minimalna w ciągu tych 22 lat wzrosła o 300% a średnia krajowa o 200%. W tym czasie średni wzrost przejazdu taxi wzrósł o 59%" - zwracają uwagę taksówkarze.

Dodają, że władze stolicy traktują ich gorzej niż innych. "Dlaczego radni miejscy z ramienia Koalicji Obywatelskiej z Panią Ewą Grupińską na czele uważają, że warszawscy taksówkarze i ich rodziny to drugi sort obywateli? Dlaczego Dorota Grupińska uważa, że mamy inne żołądki, inne potrzeby, inne koszty życia? Co na to Rafał Trzaskowski? NIC. Jesteśmy dla nich obywatelami drugiej kategorii" - czytamy na stronie strajku taksówkarzy.