Strefa Czystego Transportu w Warszawie od 1 lipca. Gdzie i kogo obowiązuje? Takim samochodem tu nie wjedziesz

Strefa Czystego Transportu w Warszawie zacznie działać już 1 lipca 2024 r. Obejmie ona większość Śródmieścia oraz fragmenty przylegających dzielnic, łącznie 37 km kw., czyli 7% stolicy. Dzięki niej ma spaść ilość zanieczyszczeń w powietrzu, a tym samym, poprawi się zdrowie mieszkańców. Lecz co to oznacza dla kierowców? Aby wjechać do Strefy Czystego Transportu wymagana będzie specjalna nalepka. Które samochody będą mogły poruszać się po SCT, a które nie? Czy Warszawa przewiduje wyjątki?