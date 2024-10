Odżywienie i regeneracja w jednym produkcie

Maseczka Mi:RESOOTHE została stworzona specjalnie dla skóry wymagającej szczególnej troski. Idealnie sprawdzi się u osób z cerą suchą, wrażliwą, czy podrażnioną, a także po różnorodnych zabiegach kosmetycznych. Jej działanie opiera się na unikalnej kompozycji naturalnych składników, które przywracają równowagę mikrobiomu skóry i zapewniają jej wyraźnie zdrowszy wygląd. Już po pierwszym zastosowaniu cera staje się bardziej promienna, rozjaśniona i nawilżona.

Odbudowa mikrobiomu – klucz do zdrowej skóry

Skóra to ekosystem bilionów mikroorganizmów i to właśnie mikrobiom stanowi pierwszą linię obrony przed czynnikami zewnętrznymi i decyduje o jej zdrowiu. Stres, promieniowanie UV, nieodpowiednia pielęgnacja i dieta to tylko niektóre z czynników, które mogą zaburzyć równowagę mikrobiomu, prowadząc do podrażnień, suchości i problemów skórnych. Maseczka Mi:RESOOTHE przywraca tę równowagę, odbudowując florę bakteryjną skóry, wzmacniając barierę hydrolipidową i redukując stany zapalne.

A przy okazji, to świetny pretekst na chwilę wytchnienia, taki rytuał i czas tylko dla Ciebie.

Co sprawia, że maseczka Mi:RESOOTHE jest tak wyjątkowa?

Bioecolia® – naturalny prebiotyk, który reguluje równowagę mikrobiologiczną skóry, wspierając rozwój dobrych bakterii i eliminując te niepożądane. Wzmacnia odporność skóry, przywracając jej zdrową barierę ochronną.

PREBIOME™ – składnik aktywnie regulujący wydzielanie sebum, poprawiający kondycję skóry i wspierający jej nawilżenie. Pomaga utrzymać zdrowy mikrobiom i ogranicza zaczerwienienia oraz stany zapalne.

Ceramidy – głęboko odżywiają i regenerują skórę, zapobiegając utracie wilgoci i elastyczności. Ceramidy naturalnie występują w skórze, więc ich dodatkowe dostarczenie wspiera odbudowę bariery ochronnej.

Ekstrakt ze śliwki kakadu – bogaty w witaminę C, rozjaśnia skórę, redukuje przebarwienia, a także stymuluje produkcję kolagenu, co przyczynia się do poprawy jędrności i elastyczności cery. Ma też silne właściwości antyoksydacyjne oraz przyspiesza gojenie drobnych uszkodzeń i poprawia ogólny wygląd cery.

Kwas hialuronowy – silnie nawilża, działa przeciwzmarszczkowo, a jednocześnie łagodzi podrażnienia, zapewniając skórze młody i promienny wygląd.

Skuteczność potwierdzona badaniami

Dzięki badaniom aplikacyjnym i pomiarom kondycji skóry, efekty działania maseczki są w pełni udowodnione. Nowość Awesome Cosmetics przyczynia się do wzrostu nawilżenia skóry aż o 4,2% po pierwszym użyciu oraz do zmniejszenia rumienia i zaczerwienień o 6,2%. A to nie wszystko! Aż 100% badanych kobiet zauważyło poprawę kondycji swojej cery po regularnym stosowaniu maseczki. Wyróżnia ją przyjemna aplikacja, odpowiednia konsystencja oraz wydajność produktu.

Relaksujący rytuał pielęgnacyjny

Zostaw wszystkie obowiązki za sobą, znajdź chwilę dla siebie, wygodnie usiądź i sięgnij po maseczkę Mi:RESOOTHE. Nałóż grubszą warstwę produktu na oczyszczoną skórę twarzy i pozostaw na co najmniej 20 minut, a następnie zmyj letnią wodą. W ten sposób Twoja skóra zyska pełną dawkę nawilżenia, odżywienia, regeneracji i zdrowego blasku. Nie skracaj czasu, kiedy masz maseczkę na twarzy – pozwól sobie na złapanie oddechu i chwilę relaksu, a maseczce daj czas na pełne działanie.