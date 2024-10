Czas wielkich nowości! Sprawdź kosmetyczne bestsellery na nadchodzące tygodnie

Szczęśliwe i radosne Święta: najlepsze kalendarze adwentowe z kosmetykami

Nie możesz doczekać się Wigilii? Postaw na kalendarz adwentowy pełen kosmetycznych skarbów, które sprawią, że serce każdej kobiety zabije szybciej. Codziennie nowa niespodzianka umili oczekiwanie na Święta Bożego Narodzenia. W Notino przygotowaliśmy 4 wyjątkowe kalendarze, z których jesteśmy naprawdę dumni. I to Wy dowiadujecie się o nich pierwsi!

Kalendarz Adwentowy Notino 2024 Exclusive zachwyci nawet najbardziej wymagające fanki kosmetyków. Luksusowy kalendarz skrywa 25 okienek z kultowymi produktami do pielęgnacji twarzy, ciała i włosów. Znajdziesz w nim m.in. utrwalacz do makijażu Urban Decay All Nighter, soniczną szczoteczkę do oczyszczania twarzy FOREO Luna™ Play Plus 2 czy krem nawilżająco-rozświetlający Bobbi Brown Vitamin Enriched Face Base. Oraz wiele innych wspaniałych produktów o łącznej wartości ponad 2000 zł. To nie wszystko! 5 szczęśliwych posiadaczek kalendarza znajdzie w nim voucher o wartości 424 zł do wykorzystania w Notino. Tak właśnie wyobrażamy sobie wesołe Święta!

Zwolnij tempo w ferworze przedświątecznych przygotowań i zafunduj sobie z Kalendarz Adwentowy Notino 2024, który kryje w sobie 25 starannie wyselekcjonowanych kosmetyków o wartości niemal 590 zł. Paleta cieni do powiek, tusz do rzęs, lakier do paznokci czy rozświetlacz, a może maseczka do twarzy lub odżywcze serum do suchych i zniszczonych włosów – dzięki tym produktom z pewnością poczujesz się rozpromieniona, zadbana i piękna.

Jeśli jesteś miłośniczką perfum, nie możesz przegapić Kalendarza Adwentowego Notino 2024: 12 Dni Perfum. Znajdziesz w nim 12 najpopularniejszych zapachów w uroczych miniaturach od takich marek jak Chloé, Burberry, Rabanne, Marc Jacobs czy Carolina Herrera. To perfumy, które rządzą światem beauty, a teraz wszystkie możesz mieć w domu na Święta.

Czy jesteś fanką modnych, koreańskich kosmetyków? W takim razie Kalendarz Adwentowy Notino 2024: Korean Beauty jest stworzony dla Ciebie! Pozwól się rozpieszczać najpopularniejszym koreańskim markom przez cały grudzień. W kalendarzu czekają na Ciebie sera, maseczki, kremy, a nawet produkty do pielęgnacji włosów o łącznej wartości niemal 1526 zł! Oczekiwanie na Święta jeszcze nigdy nie było tak przyjemne.

Najlepsze okazje roku: Nadchodzi Black Friday

Black Friday, czyli największe święto zakupów w roku, już 29 listopada. W Notino przygotowaliśmy dla Was kuszące rabaty do -30%! Skorzystajcie z okazji i zróbcie zapasy lub upolujcie prezenty świąteczne. Co warto kupić i czego absolutnie nie może zabraknąć w Waszym koszyku? Wybraliśmy dla Was najlepsze produkty z kategorii pielęgnacji włosów, ciała i twarzy, perfum oraz kosmetyków kolorowych. Już dziś przygotujcie swój koszyk!

Perfumy na Black Friday: Mówią, że szczęścia nie da się kupić, ale nie w przypadku kultowych już perfum Lancôme La Vie Est Belle, które są esencją radości i wolności. Odurz się zapachem czarnej porzeczki, słodkiej gruszki, jaśminu oraz ciepłej paczuli z wanilią i fasolą tonka. Będziesz po prostu zachwycona.

Maison Margiela REPLICA By the Fireplace to uniseksowa woda toaletowa, która w mgnieniu oka wyczaruje przytulną atmosferę, niczym ta panująca przy trzaskającym kominku. Goździk, prażone kasztany, wanilia i gwajakowe drewno rozgrzeją i wywołają uśmiech na twarzy nawet w największe mrozy.

Dla mężczyzn oczywistym wyborem będzie nowość - Hugo Boss BOSS Bottled Elixir. Urzekający eliksir z nutami kadzidła, kardamonu, paczuli, świeżego wetiweru i drewna cedrowego oraz wysokie stężenie składników zapachowych będą źródłem inspiracji i odwagi dla każdego mężczyzny.

Pielęgnacja twarzy na Black Friday: Jeśli chcesz sobie dogodzić, soniczny masażer do twarzy FOREO BEAR to strzał w dziesiątkę. Wykorzystuje on technologię mikroprądu i pulsacji T-Sonic™, aby napinać i podkreślać kontury twarzy. Pomaga zredukować zmarszczki nie tylko na twarzy, ale również w okolicy szyi. Młody wygląd skóry przywróci również krem przeciwzmarszczkowy FILORGA TIME-FILLER 5XP. Jego formuła z tripeptydami i kolagenem wygładza zmarszczki i naśladuje efekt zastrzyków z botoksu - bez ingerencji w mimikę.

Dla intensywnego nawilżenia postaw na żel-krem Clinique Moisture Surge™ 100H Auto-Replenishing Hydrator. Wnika on głęboko w skórę, aby ją nawodnić. Efekt? Promienny, świeży wygląd, który utrzymuje się przez długi czas.

Pielęgnacja włosów na Black Friday: Olejek do włosów Kérastase Elixir Ultime L'huile Originale ma fanów na całym świecie i nie ma się co dziwić! Wystarczą 1-2 pompki, aby zmienić matowe, pozbawione życia pasma w piękne, lśniące włosy. Dodatkowym atutem jest fakt, że jest on teraz dostępny w wersji z możliwością uzupełniania, co jest bardziej przyjazne dla planety i Twojego portfela. Wyjątkową pielęgnację suchym włosom zapewni maska Alfaparf Milano Semi di Lino Moisture. Dogłębnie odżywia i nawilża włókno włosa, przywracając mu zdrowy i lśniący wygląd. Nie wspominając o tym, że ułatwia rozczesywanie.

Loki, wygładzenie, prostowanie czy suszenie z objętością - to wszystko zrobisz w mgnieniu oka dzięki lokówko-suszarce BaByliss HydroFusion AS774E. Dzięki technologii Plasma, która łączy jony dodatnie i ujemne, pomaga nawilżyć włosy i zredukować ich puszenie się.

Pielęgnacja ciała na Black Friday: Pożegnaj się z suchą i łuszczącą się skórą! Peeling do ciała Dove Bath Therapy Glow z niacynamidem i brązowym cukrem oczyści Twoją skórę z martwych komórek naskórka i pozostawi ją miękką i gładką. Sekret pięknej i jędrnej skóry Brazylijek kryje się w ujędrniającym kremie do ciała na pośladki i biodra Sol de Janeiro Brazilian Bum Bum Cream. Widocznie napina i wygładza skórę, a do tego pięknie pachnie pistacjami, wanilią i karmelem.

Jesteś zmęczona spędzaniem godzin w łazience na goleniu, irytując się wrastającymi włoskami? Pożegnaj je z depilatorem IPL Braun Smart Skin Expert IPL7147. Zapewnia bezbolesną depilację całego ciała, w tym okolic bikini czy twarzy. Aż na 1,5 roku.

Makijaż na Black Friday: Nawilżający podkład, który dobrze kryje, ma wysoki SPF i jednocześnie dba o Twoją skórę? To właśnie Estée Lauder Futurist Hydra Rescue. Pozwala skórze oddychać, nawilżając ją i zapewniając długotrwałe nawodnienie, a przy tym nadaje piękny wygląd, który utrzymuje się do 12 godzin.

Do oczu, spraw sobie maskarę L'Oréal Paris Panorama. Nada rzęsom idealną objętość, dzięki czemu Twoje oczy będą wyglądały na większe i bardziej otwarte. I nie martw się o grudki, Twoje rzęsy pozostaną elastyczne, rozdzielone i intensywnie czarne przez cały dzień.

Płynna pomadka do ust Maybelline SuperStay Vinyl Ink nie bez powodu stała się viralem. Przekona Cię, że nie tylko matowe, ale i błyszczące usta mogą pozostać nienaruszone przez długie godziny. Nadaje ustom intensywny kolor za jednym pociągnięciem i utrzymuje się do 16 godzin.

i Autor: materiał prasowy Notino

i Autor: materiał prasowy Notino

i Autor: materiał prasowy Notino

i Autor: materiał prasowy Notino