Kosmetyki z ceramidami – kiedy i dlaczego warto je stosować?

Ceramidy to zaliczane do lipidów organiczne związki chemiczne, stanowiące naturalny składnik skóry. A dokładniej, przyrównuje się je do cementu wypełniającego puste przestrzenie między komórkami naskórka, dbając o jego szczelność i elastyczność. Ceramidy wraz z innymi lipidami tworzą ochronny płaszcz lipidowy – wzmacniając funkcje ochronne naskórka.

Ceramidy – jak działają na skórę?

jako budulec bariery ochronnej skóry zabezpieczają ją przed czynnikami zewnętrznymi.

wpływają na ograniczenie przeznaskórkowej utraty wody (TEWL),

wygładzają powierzchnię skóry,

wpływają na utrzymanie elastyczności i jędrności,

przeciwdziałają nadmiernemu złuszczaniu się martwych komórek naskórka.

chronią skórę przed działaniem czynników atmosferycznych i zmniejszają skłonność do podrażnień,

zmniejszają widoczność zmarszczek powstałych na skutek odwodnienia.

Poziom ceramidów obniża się wraz z wiekiem, zmniejsza się także z powodu stresu, nadmiernej ekspozycji na UV czy zaburzeń hormonalnych. Ubytek ceramidów możemy jednak uzupełnić poprzez odpowiednią pielęgnację.

Oto nasza selekcja 3 skutecznych kosmetyków, które nie tylko przynoszą ulgę suchej skórze, ale także przeciwdziałają zmarszczkom.

Intensywnie odżywczy krem z ceramidami na noc Barrier Renew, Bielenda Professional Supremelab

Działa jak regenerujący i ochronny kompres na skórę odwodnioną i suchą. Krem w swojej recepturze zawiera mieszankę ceramidów, kwasów tłuszczowych, fitoesteroli, skwalanu oraz olejów roślinnych. Kompozycja doskonale uzupełnia braki naturalnych lipidów w naskórku, wspomaga jego regenerację, ochrania i hamuje ucieczkę wody. Pozostawia cerę nawilżoną, zregenerowaną, gładką i miękką w dotyku.

i Autor: Materiały prasowe Bielenda

Ceramidowy krem-maska na noc Dermika Luxury Ceramides, Dermika

Skutecznie wygładza i poprawia strukturę skóry z widocznymi oznakami starzenia. Po przebudzeniu skóra jest odżywiona, wypoczęta, aksamitna gładka i zregenerowana. Jego skoncentrowana formuła zawiera kompleks ceramidów, wzmacniających barierę hydro-lipidową, i poprawiających nawilżenie skóry, lipopeptyd – stymulujący syntezę kolagenu i kwasu hialuronowego, biomimetyczny olej z owsa i olej makadamia – chroniące przed przesuszeniem i odżywiające skórę oraz złoto, które skutecznie poprawia elastyczność i jędrność skóry.

i Autor: Materiały prasowe Dermika

Silnie naprawczy krem-serum do rąk Kuracja z 7 ceramidami, SHEHAND

Kto powiedział, że krem z ceramidami nadaje się tylko do skóry twarzy?

Ten wyjątkowy krem-serum z Kuracji z 7 ceramidami uzupełnia niedobory ceramidów w naskórku, dostarcza optymalnej dawki lipidów, witamin i składników nawilżających, dzięki czemu realnie go wzmacnia i stymuluje procesy regeneracji – skutecznie go odnawiając. W składzie kosmetyku znajdziemy kompleks 7 bioaktywnych ceramidów, a także ekstrakt z CICA, który wpływa na poprawę jędrności i elastyczności, działającą regenerująco i kojąco prowitaminę B5, witaminy E i F o silnym działaniu antyoksydacyjnym i regenerującym oraz naturalne oleje i masła roślinne.

Warto wiedzieć, że obniżony poziom ceramidów może być również wynikiem zbyt intensywnego oczyszczania (przy użyciu zbyt agresywnych kosmetyków). Dlatego wybierając kosmetyki do demakijażu i mycia twarzy warto postawić na delikatne formuły, które nie uszkodzą hydro-lipidowego płaszcza naskórka. Dobrym wyborem będzie na przykład:

i Autor: Materiały prasowe SHEHAND

Hydrofilna oliwka w żelu do oczyszczania i demakijażu Total Revital Solution, SHECARE

J ej wegańska, żelowa formuła po połączeniu z wodą zamienia się w delikatną piankę – przyjazną dla bariery ochronnej naskórka. Kosmetyk zawiera endemiczną algę niebieską LANABLUE, ekstrakt z figi, olej ze słodkich migdałów, masło mango i shea, olej z nasion marchwi. Polecana w szczególności do cery suchej, odwodnionej i w profilaktyce przedwczesnego starzenia się skóry.

i Autor: Materiały prasowe SHECARE